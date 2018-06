Kim har ankommet Singapore, møtt av over 1.000 pressefolk

Verden

Av NTB og Espen H. Rusdal

Kim landet på Changi lufthavn søndag klokka 14.38 lokal tid. Han kom med en flyging fra China Air, og skulle deretter kjøres til hotellet St. Regis, der hans delegasjon angivelig skal bo, melder Channel News Asia.

Utenfor hotellet ventet opp mot 1.000 pressefolk, ifølge CNN.

Trump er ventet til byen søndag kveld lokal tid etter å ha forlatt G7-møtet i Canada lørdag.

Flere lokale medier var raskt ute med å melde at Kim var landet, og kort tid etter kom bekreftelsen fra Singapores utenriksminister Vivian Balakrishnan.

– Velkommen, formann Kim Jong-un, skriver han på Twitter.

Han har også lagt ut et bilde der han og Kim gir hverandre et håndtrykk.

Lurte pressen?

Det at Kim ankom med et fly fra China Air, betyr at han har greid å lure dem som trodde han skulle ankomme med sitt eget russiskproduserte privatfly. En nettjeneste som følger flytrafikken, viser nemlig at privatflyet fortsatt befant seg i luften, på vei mot Singapore, samtidig som det ble meldt at Kim hadde landet.

Også et transportfly som var med under Kims siste besøk i Kina, har forlatt Nord-Korea, ifølge nettsidene. The Straits Times melder at det finnes mat og en rekke luksusbiler om bord på flyet. De er etter alt å dømme ment for Kim og hans følge.

Møter statsministeren

Straks etter at flyet med Kim landet, forlot en bilkolonne med opptil 30 biler flyplassen. Blant bilene var det en stor limousin med nordkoreansk flagg. Kolonnen ble blant annet eskortert av politifolk på motorsykler.

Planen er at Kim etter ankomsten først skal møte Singapores statsminister Lee Hsien Loong. Trump skal møte ham mandag.

Møtet mellom Kim og Trump skal etter planen begynne tirsdag morgen klokka 9 lokal tid på Capella Hotel. Luksushotellet ligger på øya Sentosa, som er kjent for sine fornøyelsesattraksjoner. (NTB)

