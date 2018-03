Verden

Den nordkoreanske diktatoren dro til Kina på et «uoffisielt besøk» fra søndag til onsdag denne uken. Det er hans første utenlandstur siden han tok over som det lukkede regimets leder i 2011.

Under besøket deltok Kim og hans kone Ri Sol-ju på en bankett arrangert av Kinas president Xi Jinping for å ønske dem velkommen, ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

Videre inviterte Kim Xi til å komme til Nord-Korea, noe Xi takket ja til, ifølge det statlige nyhetsbyrået i Nord-Korea, KCNA.

Gode samtaler

– Jeg har hatt en vellykket samtale med generalsekretær Xi Jinping om hvordan utvikle forholdet mellom de to partene og de to landene, hver vår nasjonale situasjon, opprettholdelse av fred og stabilitet på den koreanske halvøya og andre temaer, sa Kim på banketten.

KCNA melder at Kim så det som «sin høyeste plikt» å besøke Kina først.

– Det er ikke tvil om at mitt første utenlandsbesøk går til den kinesiske hovedstaden. Det er min høyeste plikt som en som verdsetter og viderefører forholdet (mellom de to landene) gjennom generasjoner, sa diktatoren.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Positiv til krav

Ifølge Xinhua skal Kim under besøket ha sagt at han er innstilt på følge opp det internasjonale kravet om atomnedrustning.

– Det er vår innstilling å forplikte oss til atomnedrustning på halvøya, i henhold til tidligere president Kim Il-sungs og generalsekretær Kim Jong-Ils ønsker.

Videre åpnet diktatoren for dialog med USA og å holde et møte mellom de to landene.

– Man kan finne løsninger på problemet rundt atomnedrustning på koreahalvøya om Sør-Korea og USA svarer på våre forsøk med velvilje, og skaper en atmosfære av fred og stabilitet mens det tas progressive og like steg for å oppnå fred, fortsatte han.

Les også: Duket for historisk møte mellom Kim og Trump

Trump orientert

Møtet mellom de to statslederne «er ytterligere bevis på at vår kampanje med maksimalt press skaper en riktig atmosfære for dialog med Nord-Korea», sier talskvinne for Det hvite hus, Sarah Sanders.

Beijing informerte USA om det uoffisielle møtet tirsdag og viderebrakte en personlig beskjed fra den kinesiske presidenten til Trump, opplyser Sanders.

Avspenning

Den siste måneden har det vært en rekke tegn til avspenning mellom Nord-Korea, USA og Sør-Korea. I april og mai skal Kim etter planene møte den sørkoreanske presidenten Moon Jae-in og amerikanernes president Donald Trump.

Regjeringen i Japan har sagt det samme som USA nå påpeker, at det er sanksjoner og internasjonalt press som har gjort Nord-Korea villig til å forhandle.

Kina har gjennom historien vært det nordkoreanske regimets viktigste allierte, men den siste tiden har forholdet mellom landene blitt noe kjøligere som følge av Nord-Koreas utvikling av kjernevåpen.

«Faren for åpen militær konflikt, med USA som den angripende part, har rykket nærmere.»

Internasjonalen: "Faren for åpen militær konflikt, med USA som den angripende part, har rykket nærmere." (Bjørn Hansen)

Ryktene gikk

Ryktene om Kims Kina-besøk begynte mandag da ikke navngitte kilder sa til Bloomberg at Kim hadde reist til landet. Samtidig meldte japanske medier at et nordkoreansk tog ankom Beijing med et enormt sikkerhetsoppbud samme kveld. Men ingen av de to landene har villet bekrefte ryktene før nå. (NTB)