Kim diskuterte spenningen på Koreahalvøya med Sør-Korea

Verden

– Han hadde en åpenhjertig samtale med regjeringsdelegasjonen fra sør om problemene som har oppstått i forsøket på å bedre nord-sør-forholdet og sikre fred og stabilitet på halvøya, melder det statskontrollerte nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA.

Delegasjonen ankom Pyongyang mandag ettermiddag, og om lag tre timer senere spiste de middag med Kim og hans kone Ri Sol-ju.

Ikke på ti år har en så høytstående sørkoreansk delegasjon besøkt Nord-Korea, og tirsdag var det duket for flere møter med nordkoreanske representanter.

Toppmøte?

Ifølge både sørkoreanske og nordkoreanske meldinger har Kim Jong-un og de sørkoreanske utsendingene diskutert muligheten for et toppmøte.

Sørkoreanske tjenestemenn understreker imidlertid at det ennå ikke er enighet om et møte mellom Kim og Sør-Koreas president Moon Jae-in, som eventuelt vil bli det første toppmøtet mellom de to landene siden 2007.

– Det er ingen enighet, det er diskusjoner, sier en kilde i Sør-Koreas presidentpalass.

Kilden sier at de to partene hadde «en slags enighet» på andre punkter.

Kims søster

Det to dager lange besøket i Pyongyang blir gjennomført samtidig som Moon forsøker å få i stand samtaler mellom Nord-Korea og USA etter flere måneder med økt spenning på Koreahalvøya.

For få uker siden kom en nordkoreansk delegasjon til Sør-Korea i forbindelse med åpningen av vinterlekene. Blant deltakerne var Kims søster Kim Yo-jong.

Når den sørkoreanske delegasjonen er tilbake i Seoul igjen, skal den utarbeide en rapport som skal overrekkes amerikanske myndigheter.

(NTB)