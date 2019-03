Høytstående personer i partiet oppfordrer May til å innse sin svekkede politiske stilling og til å gå av, for å kunne bygge opp støtte til brexit-planen, melder britiske medier søndag.

Fra Downing Street er det ingen tegn på at noen avgang er på trappene.

Så langt har May ikke klart å samle støtte til sin brexit-avtale. Den har blitt stemt ned to ganger i Underhuset. Hun varslet fredag at hun ser på muligheten for å gi planen et tredje forsøk, men denne gang kun hvis hun på forhånd har en formening om at hun vil få nok støtte.

Storbritannia forlater EU 12. april hvis Underhuset stemmer ned avtalen. Hvis avtalen blir godkjent i Underhuset, går EU med på å utsette brexit til 22. mai.

