FBIs visedirektør Andrew McCabe går av. Avgjørelsen kommer etter at president Donald Trump har ønsket å bli kvitt McCabe.

McCabe skulle opprinnelig ha sittet i stillingen fram til mars, da han skulle gå av med pensjon. Han har fungert som toppsjef i FBI en periode etter at Donald Trump sparket forgjengeren, James Coney i mai. I dag er Christopher A. Wray FBI-sjef.

Likevel er det foreløpig ikke sikkert hva som har skjedd i forbindelse med avgangen. Sean Spicer, tidligere pressesjef ved det hvite hus, har uttalt til MSNBC at McCabe kanskje nå bare går av tidlig på grunn av oppsparte feriedager og liknende.

– Det er viktig at vi nå ikke lager sensasjon av dette, sa Spicer da han besøkte TV-kanalen rett etter at Comey-avgangen ble kjent.

Det hvite hus ville ikke gå inn i detaljer om avgangen mandag kveld, men henviste til en uttalelse som skal komme fra FBI seinere. Nåværende pressesekretær Sarah Huckabee Sanders, bekreftet at Donald Trump står ved sine tidligere uttalelser om McCabe.

Her er et par av Trumps tweets i retning av FBI-toppen:

How can FBI Deputy Director Andrew McCabe, the man in charge, along with leakin’ James Comey, of the Phony Hillary Clinton investigation (including her 33,000 illegally deleted emails) be given $700,000 for wife’s campaign by Clinton Puppets during investigation?