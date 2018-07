Kiir kan styre Sør-Sudan til 2021

Verden

Torsdagens vedtak truer en allerede skjør diplomatisk innsats for å få slutt på den fem år lange borgerkrigen i Sør-Sudan.

Valg skulle egentlig ha blitt holdt i år, men har blitt utsatt på grunn av kampene. Krigen har krevd titalls tusen menneskeliv og utløst Afrikas største flyktningkrise siden folkemordet i Rwanda i 1994. Samtidig trues befolkningen av sult, og sju millioner mennesker vil ifølge FN trenge mathjelp i 2018.

Lovendringen som nå bare mangler Kiirs signatur, gjør at presidenten kan bli sittende til 2021 – selv om han nå deltar i nye fredsforhandlinger med opprørsleder Riek Machar.

– Regjeringen var nødt til å forlenge perioden inntil det er fred. Vi kan ikke la landet være uten en regjering, sier parlamentsmedlem Atem Garang om vedtaket.

Grove overgrep

Krigen i Sør-Sudan begynte etter at Kiir i 2013 ga daværende visepresident Riek Machar sparken som følge av en langvarig maktkamp. De to rivalene mobiliserte sine respektive folkegrupper, dinka og nuer, til kamp.

Begge parter er blitt anklaget for grove overgrep under krigen. Senest denne uka presenterte FN grufulle detaljer i en ny rapport. I løpet av fem uker i vår drepte Kiirs styrker 232 sivile og voldtok minst 120 kvinner og jenter i to landsbyer, ifølge rapporten fra FNs menneskerettskontor.

Regjeringsstyrkene og deres allierte hengte sivile, brente dem levende, voldtok barn så unge som fire år og bortførte over 130 kvinner og jenter, opplyser FN.

Brutte våpenhviler

Flere runder med fredssamtaler mellom Kiir og Machar har så langt mislyktes. De siste samtalene førte 30. juni til en «permanent» våpenhvileavtale, som i likhet med tidligere våpenhviler ble brutt innen få timer.

Fredsforslag som innebærer at Machar igjen blir visepresident, ligger fortsatt på forhandlingsbordet.

Machar kaller tar avstand fra torsdagens beslutning om å forlenge Kiirs mandat. Den er ulovlig og grunnlovsstridig og kommer til å komplisere den pågående fredsinnsatsen, sier Machar via sin talsmann Pouk Both.

(NTB)