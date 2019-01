Kevin Spacey blir tiltalt for overgrep

Spacey har for det meste holdt seg unna offentligheten siden november 2017, da Buzzfeed publiserte en nyhetssak hvor Anthony Rapp anklaget Spacey for å trakkasere ham seksuelt. Rapp var på tidspunktet for anklagene bare 14 år gammel. Etter publiseringen skrev Spacey en twitter-melding hvor han beklaget seg, samtidig som han nektet for å kunne huske at hendelsen hadde funnet sted. Sapcey brukte også anledningen til å komme ut som homofil, noe som vakte harme hos homofile verden over.

Nå blir skuespilleren altså tiltalt for enda et overgrep og må møte i retten 7. januar. Spacey vil ifølge CNN erkjenne seg ikke skyldig.