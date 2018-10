Verden

Hylende demonstranter samlet seg utenfor høyesterettsbygningen, men ble holdt på avstand av et stort sikkerhetsoppbud. Den korte seremonien ble fullført og satte dermed strek for en av de mest omstridte høyesterettsnominasjonene i landets nyere historie.

Seremonien fant sted etter at Kavanaugh ble godkjent av et knapt flertall i Senatet. Alle unntatt én av demokratenes 49 senatorer stemte nei. Blant republikanernes 51 senatorer var det også bare én avhopper.

Kavanaugh ble dermed godkjent med hårfin margin, tross anklager om seksuelle overgrep og økende kritikk av hans temperament.

Tordentale fra Trump

En fornøyd president Donald Trump gratulerte Kavanaugh med utfallet, før han forsvarte Kavanaughs karakter.

– Jeg er 100 prosent sikker på at Christine Blasey Ford har navngitt feil person. Kavanaugh ble nominert fordi det ikke finnes noen som har en like ren fortid som han, sa Trump da han var på vei til et valgkampmøte i Kansas.

Framme på valgkampmøtet, var det en fyrig Trump som oppildnet sine tilhengere. Han erklærte en ny politisk seier med godkjenningen av Kavanaugh, før han gikk hardt til verks mot dem som har vist misnøye med den nyslåtte høyesterettsdommeren.

– Man gir ikke en fyrstikk til en pyroman, og man gir ikke makt til den sinte venstrevridde mobben, sa han før han oppfordret sine tilhengere til å stemme i mellomvalget.

Ny hverdag for Kavanaugh

Kavanaugh-saken har blitt en valgkampsak for begge de amerikanske partiene foran mellomvalget i november. Utfallet kan avgjøre hvem som kontrollerer de to kamrene i Kongressen.

– Endring i USA må komme fra der endring i USA alltid kommer fra: valgurnene, sa Chuck Schumer, Demokratenes leder i Senatet.

Mens det politiske sirkuset i USA ruller videre inn mot mellomvalget, må Kavanaugh selv ut i arbeid om kort tid. Han er ventet å delta i diskusjoner med sine meddommere i forkant av to saker som skal behandles i domstolen tirsdag. Sakene omhandler fengselsstraffer for personer som er dømt flere ganger.

(NTB)