Kastet ut fra YouTube etter hatprat, men her ønskes han velkommen

Verden

Når YouTube kastet ut kanalene til Infowars-verten og konspirasjonsteoretikeren Alex Jones på mandag, stod Mike Adams klar og ventet.

Adams er grunnleggeren av Real.Video, en plattform han lanserte i mars etter at han også ble sparket av YouTube for hva som skal være brudd på fellesskapsretningslinjer. Hans nettsted markerer seg som "løsningen på YouTube-censur og anti-frihet autoritarianisme, skriver NBC News.

Han er en del av en liten gruppe av nye teknologiske plattformer for brukere som er for ekstreme eller kontroversielle for Facebook, Google og Apple, som alle fjernet Jones' innhold fra plattformene denne uken.

Amerikaneren Alex Jones er kjent for sine konsirasjonsteaporier og påstander av typen; «vannet gjør dem homo».

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Les også: Nå vil USA flytte forsvaret til verdensrommet: – Vi må ha amerikansk dominans

Oppsving

Med Jones' inntog på Real Vodeo har det samtidig blitt en oppsving av nye brukere. Tirsdag annonserte Jones at han ville legge ut 1.000 av hans mest sett anti-regjerings- og konspirasjonsvideoer på Adams nettsted. Det er opprettet hele 350 nye kanaler hos Real. Video de siste dagene.

Mandag gjenstod kun et program av de i alt seks podkastene fra Jones' «Infowars»-plattform som Apple tidligere har tilbudt, nemlig «RealNews» med programlederen David Knight, skriver Buzzfeed.

Både «The Alex Jones Show» og «War Room» er kastet ut av Apple, i det som Washington Post beskriver som «en av de mest aggressive tiltakene fra teknologiselskap og strømmetjenester» mot konspirasjonsteoretikeren, melder NTB.

Les også: – Hovedøya tåler ikke mer

Hatprat

Wall Street Journal fastslår at Apple ikke har spesifisert hva det er man har reagert mot. I en uttalelse fra Apple heter det at selskapet "ikke tolererer hatprat", og at man fjerner podkaster som begår overtramp mot de klare retningslinjene som skal skape «et trygt miljø for alle våre brukere».

– Vi tror på å vise et bredt spekter av synspunkter, så lenge folk er respektfulle mot dem med annerledes meninger, heter det videre i uttalelsen.

Mandag morgen fulgte også Spotify opp med å fjerne alle episoder som gjenstod av «The Alex Jones Show», etter at man plukket vekk et knippe enkeltepisoder i forrige uke.

Mandag formiddag skriver The Verge at Facebook har gjort alle de fire sidene til Alex Jones utilgjengelige: Både hans hovedside, kanalside og begge de amerikanske Infowars-sidene. I sin forklaring skriver Facebook at dette ikke skyldes kampen mot falske nyheter, men at det er resultat av gjentatte overtramp mot selskapets standard.

Les også: Donald Trump lovte å returnere millioner til staten, men har bare betalt 151.000 dollar