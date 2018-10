Verden

Rapper og artist Kanye West, og ikke minst mannen til Kim Kardashian, besøkte Donald Trup i Det hvite hus torsdag.

– Kanye West er en god venn og har vært en god venn veldig lenge, sa Donald Trump i Det ovale kontor med blant andre Jim Brown og Kanye West var på besøk.

Med sin røde Make America Great Again-cap på svarte Kanye West foran et fullsatt pressekorps.

Det hele ble kringkastet på MSNBC.

– Jeg elsker denne karen, sa West om Trump og ga han en stor bamseklem.

– Folk forventer at svarte skal være demokrater. Denne hatten gir meg makt, sa Kanye.

– Da jeg tok på meg denne hatten ble jeg Supermann, min favoritt-superhelt. Trump laget en kappe til meg, la han til.

Hillary

West forklarte hvordan han egentlig elsker alle, men at Hillarys kampanje ikke fikk West til å føle seg som en mann.

– Det er noe med, jeg elsker Hillary, jeg elsker alle, men det var noe med hennes kampanje som gjorde at jeg ikke følte meg som en mann, sa Kanye.

Han kom også med den oppsiktsvekkende uttalelsen:

– Donald Trump reddet verden, han reddet planeten, sa West.

Fengsel

West var i Det hvite hus for å snakke med Trump om fengselsreformer som West mener må fikses raskt.

– Fengsler i dag er verdens billigste fabrikker, sa West og siktet til det enorme antallet fanger i USA og at veldig mange av dem jobber ved samlebånd for slavelønn og utkonkurrer fabrikker i Mexico på pris.

Han ville også få en stans av det som kalles stop and frisk, som gir politiet rett til å ransake hvem de vil når de vil.

– Jeg har et åpent sinn, sa Trump som har snakket varmt om nettopp stop and frisk som et feiende flott verktøy for politiet.

Kanye lanserte også en idé om et nytt helikopter for Trump.

West mener at liberale og demokratene ikke lar Trump skinne og at det går ut over alle andre amerikanere

– Om Trump ikke ser bra ut, så ser ikke vi bra ut. Han må fly de feteste flyene og ha alt det beste, sa Kanye og viste fram et eksempel ppå telefonen sin.



Kanye viser Trump et helikopter på mobilen sin. FOTO: NTB Scanpix

Jobber

West var også klar på at han ønsker flere jobber i USA.

– Det viktigste er at vi bringer jobber tilbake til Amerika, sa West.

Det ble også litt snakk om kneling under nasjonalsangen under football-kamper. West er som kjent i folden til Adidas, mens Colin Kaepernick, som startet å knele under nasjonalsangen, er en av Nikes store helter.

– Det hadde vært flott om Kaeperncik kunne brukt en MAGA-cap i NFL, for å vise at begge sider kan gi noe, sa West.

