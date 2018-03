Verden

– Å få slike anklager rettet mot seg ville i et vestlig land vært dramatisk og negativt. Men i Russland kan denne situasjonen være med på å piske opp stemningen og mobilisere velgere som sitter på gjerdet foran valget søndag, sier forsker Jakub Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Vladimir Putin har så godt som ingen reelle motkandidater i det ufrie valget.

– Men han trenger høy valgdeltakelse for å sikre at resultatet gir ham høy nok legitimitet. Putin kan framstille dette som at Vesten er ute etter Russland, og Skripal-saken kan bygge opp Putins image som en sterk leder som ikke nøler med å handle, sier Godzimirski, som har forsket på russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk i over 20 år.

Les også: May anklager Russland for forgiftning av eksspion

– Nær en krigserklæring

Forholdet mellom Russland og Storbritannia er på frysepunktet etter at statsminister Theresa May mandag kveld sa at det er svært sannsynlig at Russland står bak forgiftningen av den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter Julia i Salisbury i England.

– Uttalelsen fra May er nærmest en krigserklæring, sier Godzimirski.

May sier britiske myndigheter kun ser to forklaringer på angrepet på Skripal.

– Enten var dette et direkte angrep fra den russiske staten mot vårt land, eller så har russiske myndigheter mistet kontroll over et potensielt katastrofalt ødeleggende nervestoff og latt det komme i andres hender, sa statsminister May.

Russiske myndigheter avviser å ha hatt befatning med giftangrepet. De omtaler reaksjonene fra Storbritannia som et sirkus.

– Vi har gjentatte ganger advart om dette, at vestlige medier i forkant av fotball-VM vil komme med omfattende kampanjer for å sverte Russland og undergrave tilliten til Russland som vert for sportsarrangementet, heter det i en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Politisk mål?

Jakub Godzimirski mener det er to grunner til at anklagene fra Storbritannia er troverdige.

– For det første har russiske myndigheter en tradisjon for å ta livet av sine fiender i utlandet. Dette går helt tilbake til Stalin og opp gjennom tiårene senere, med drapet på Aleksander Litvinenko i Storbritannia i 2006 som det mest kjente eksempelet i nyere tid. Det andre er at stoffet som er blitt brukt, novitsjok, kan føres tilbake til russisk produksjon. Det er kjent at det som tidligere var KGB drev, og fortsatt driver, et anlegg som tester ut ulike kjemiske stoffer, sier Godzimirski.

Den russiske ambassadøren til Storbritannia ble i går kalt inn på teppet i London, og den britiske regjeringen har bedt Russland bevise at myndighetene ikke har hatt noe med forgiftningen å gjøre. Russland kalte på sin side i går inn den britiske ambassadøren.

Det blir vanskelig for Storbritannia å bevise at den russiske regjeringen har vært direkte innblandet – men det blir også vanskelig for russerne å tilbakevise denne muligheten, mener Godzimirski.

– Et av spørsmålene er: Har de som har stått bak forgiftningen ønsket å skjule at de står bak? Om målet «bare» var å ta livet av Skripal for å statuere et eksempel ved å vise hva som skjer med en forræder, ville man forsøke å skjule sine spor. Om det derimot var et politisk mål med dette, som å mobilisere velgere for Putin hjemme, ville det være viktig å vise at det var gjort av russere. For russiske myndigheter er det viktig å bli fryktet, og det er ikke viktig for dem å hindre at dette stoffet kan spores tilbake til Russland, sier Godzimirski.

Sergej Skripal ble i 2006 dømt til 13 års fengsel i Russland for å ha spionert på vegne av Storbritannia. I 2010 ble han benådet som en del av en spionutvekslingsavtale mellom USA og Russland, og fikk senere asyl i Storbritannia.

– Skripal skal imidlertid angivelig ha fortsatt å jobbe sammen med vestlig og britisk etterretning også etter det. Han kan derfor ha vært med på noe som har kompromittert russiske interesser, som har gitt grunn til å angripe ham. Men det kan samtidig ha vært et bredere politisk motiv bak, det ene utelukker ikke det andre. Men det er uansett umulig å si hvor høyt opp i maktapparatet dette har gått, sier Godzimirski.



Britisk militære i Salisbury etter at den russiske eksspionen Sergei Skripal og datteren Yulia ble forgiftet av nervegass. Foto: Frank Augestein/NTB Scanpix

Straffereaksjoner

Onsdag vil den britiske regjeringen komme med sin respons. Her er mulige straffereaksjoner som kan komme overfor Russland fra Storbritannia og eventuelt fra andre:

Utvisning av russiske diplomater. Dette ble gjort etter forgiftningen av eks-spionen Aleksander Litvinenko i 2006. Dette kan føre til at Russland svarer med samme mynt.

Fryse formuer i Storbritannia tilhørende russiske oligarker knyttet til russiske myndigheter, og/eller hindre russiske oligarkers tilgang til eiendommer i Storbritannia.

Boikott av fotball-VM i Russland senere i år. Anses som lite trolig.

Ta russiske kringkastere av luften.

Innføre sanksjoner direkte mot personer involvert i brudd på menneskerettigheter.

Les også: Vår fiende Russland?

Vestlig støtte?

Spørsmålet er om det også vil komme reaksjoner fra Storbritannias allierte. Rex Tillerson, som var USAs utenriksminister fram til han ble avsatt av president Donald Trump i går, varslet reaksjoner da han uttalte seg mandag kveld. I EU er medlemslandene allerede splittet i synet på de allerede eksisterende sanksjonene mot Russland etter Krim-anneksjonen i 2014, og det er usikkert om EU vil gå med på noe mer.

Storbritannias forhold til Russland var dårlig fra før, etter Litvinenko-saken for over ti år siden. Forverringen nå kommer i en tid da forholdet mellom vestlige allierte og Russland er på det dårligste siden den kalde krigen.

Labours leder Jeremy Corbyn er blant dem som advarer mot et fullstendig sammenbrudd i dialogen med Moskva, selv om han fordømmer angrepet og mener russiske myndigheter må avgi full forklaring.

– Vi må fortsette å søke en robust dialog med Russland på alle saker som for øyeblikket splitter landene våre, heller enn bare å kutte kontakten og la spenningen og splittelsen bli verre og potensielt bli enda mer farlig, advarte Corbyn i Underhuset.