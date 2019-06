Nesten halvannet år før presidentvalget i november 2020 er Demokratenes kandidatkamp ordentlig i gang med to store debatter denne uka. Foreløpig kan racet karakteriseres først og fremst av ett ord: Folksomt.

Den første puljen med ti demokratiske kandidater møttes til debatt onsdag: Bill de Blasio, Tim Ryan, Julian Castro, Cory Booker, Elizabeth Warren, Beto O'Rourke, Amy Klobuchar, Tulsi Gabbard, Jay Inslee, John Delaney. Den andre puljen møtes torsdag kveld. Foto: NTB scanpix

Kandidatene er så mange at debattene er delt opp i to kvelder, med ti kandidater i hver debatt. Begge debatter har en miks av frontkandidater og de mest anonyme som uansett ikke har en sjanse og vil bli ristet av etter hvert.

Leder klart

Over de andre rager én av kandidatene, Joe Biden, overlegent på de fleste indikatorer: Han har samlet inn flest penger, han har det mest kjente navnet og ansiktet, han har flest støtteerklæringer og ligger høyest på målingene.

Likevel er han ikke selvskreven til å bli valgt som Demokratenes kandidat. Siden det er så lenge igjen, kan han bli tatt igjen av de andre etter hvert som de blir mer kjent. Han oppleves dessuten som «gammelt nytt», siden 76-åringen har vært lenge i gamet og var visepresident under Barack Obama.

Warren i siget

Nå kniver de andre mest profilerte kandidatene om plassen ved siden av Biden, og fremst i det løpet finner vi Elizabeth Warren og Bernie Sanders, ifølge de fleste rangeringer basert på målinger. Bak der igjen lurer kandidater som Kamala Harris, Pete Buttigieg, Cory Booker og Beto O’Rourke.

I siste ukes oversikt i Politico foretrekkes Joe Biden av 38 prosent av de spurte demokratiske velgerne, mens 19 prosent foretrekker Sanders og 13 prosent foretrekker Warren. Sanders ligger på andreplass i de fleste målinger.

Men i den siste rangeringen på CNN, der Biden fortsatt er klart nummer én, har Elizabeth Warren hoppet opp på andreplass og tatt plassen fra Sanders. Rangeringen, som gjøres annenhver uke, er utført basert på utviklingen i det siste.

– Momentum er klart på Warrens side, oppsummerer CNN i sin rangering.

Elizabeth Warren under debatten onsdag. Foto: NTB scanpix

Spanske gloser

Warren og Sanders kjemper begge om de liberale demokratiske velgerne, derfor er kampen mellom dem knivskarp. Mens Sanders har en stor gruppe svært lojale velgere, som kjempet hardt for ham i kampen mot Hillary Clinton før 2016-valget, kan Warren i større grad blant annet sanke kvinnelige velgere.

Blant toppkandidatene var Warren den eneste i den første debattkvelden onsdag, og gjorde en god figur som holder henne høyt oppe, ifølge analytikere. En som fikk en høyere stjerne etter opptredenen var outsider Julian Castro, mens den som av mange er oppfattet som et stjerneskudd, Beto O’Rourke fra Texas, ble «banket opp», ifølge analytikere. Han glimtet imidlertid til ved å være en av tre kandidater som et øyeblikk slo over til spansk for å fri til de mange demokratiske velgerne med latinamerikansk bakgrunn.

Både Joe Biden, Bernie Sanders og Kamala Harris er blant de ti som møter hverandre i den andre debatten torsdag kveld amerikansk tid.

Følgende demokrater kjemper om å bli partiets kandidat i neste års amerikanske presidentvalg:

* Joe Biden (76), tidligere visepresident og senator fra Delaware

* Bernie Sanders (77), senator fra Vermont

* Elizabeth Warren (69), senator fra Massachusetts

* Amy Klobuchar (59), senator fra Minnesota

* Cory Booker (50), senator fra New Jersey

* Kamala Harris (54), senator fra California

* Kirsten Gillibrand (52), senator fra New York

* Michael Bennet (54), senator fra Colorado

* John Delaney (56), tidligere kongressmedlem fra Maryland

* Beto O'Rourke (46), tidligere kongressmedlem fra Texas

* Julian Castro (44), tidligere minister for bolig og byutvikling under president Barack Obama, fra Texas

* Tulsi Gabbard (38), kongressmedlem fra Hawaii, opprinnelig fra Amerikansk Samoa

* Pete Buttigieg (37), borgermester i South Bend, Indiana

* Bill de Blasio (58), borgermester i New York City

* John Hickenlooper, (67), tidligere guvernør i Colorado

* Jay Inslee (68), guvernør i Washington

* Tim Ryan (45), kongressmedlem fra Ohio

* Eric Swalwell (38), kongressmedlem fra California

* Andrew Yang (44), forretningsmann fra New York

* Marianne Williamson (66), New Age-forfatter og "spirituell rådgiver"