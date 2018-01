Verden

I dag samles det nyvalgte regionsparlamentet i Catalonia, og snart må parlamentet ha valgt en regionalpresident.

Men valget rett før jul løste ingenting i den politiske krisen i Catalonia. Nå står striden blant annet om regionens kontroversielle ekspresident, Carles Puigdemont, som ønsker uavhengighet fra Spania.

De to største uavhengighetspartiene ønsker nemlig at Puigdemont igjen skal bli regionens president.

– Absurd

Problemet er bare at Puigdemont er i Belgia, der han har vært helt siden like etter folkeavstemningen i Catalonia i høst. Han er anklaget for oppvigleri og misbruk av offentlige midler, og risikerer å bli pågrepet og straffeforfulgt dersom han vender tilbake til Spania.

Puigdemont får dermed ikke vært fysisk til stede når regionsparlamentet velges. Derfor undersøker jurister nå muligheten for at han skal kunne ha kontakt med sine kolleger i Catalonia via videooverføring fra Belgia.

Absurd, sier Spanias statsminister Mariano Rajoy.

– Det er absurd å prøve å bli leder av Catalonias regionale regjering og samtidig være på rømmen i Brussel, det tilsier sunn fornuft, sa statsminister Rajoy denne uka.

Rajoy sier at dersom Puigdemont blir gjenvalgt, vil Spania opprettholde det direkte styret av Catalonia. Regionen har vært direkte styrt sentralt fra Spania siden slutten av oktober, fordi det regionale parlamentet i Catalonia hadde vedtatt en erklæring om uavhengighet fra Spania som følge av folkeavstemningen tidligere i måneden.

Beholdt flertallet

Den politiske krisen i Catalonia er like uløst, til tross for regionalvalget 21. desember, som ble utskrevet av statsminister Mariano Rajoy for å skaffe en klarhet i situasjonen.

Rajoy hadde håpet det ville bli et flertall for partier som er imot uavhengighet. I stedet endte valget med at uavhengighetspartier fikk rent flertall igjen, dog med to færre plasser enn før. De fikk såvidt under halvparten av stemmene totalt, men fikk likevel et flertall av plassene på grunn av mandatfordelingen i Catalonia. Puigdemonts Junts per Catalunya ble det største av uavhengighetspartiene, mens det aller største partiet i Catalonia ble Ciudadanos, som er imot uavhengighet.

Dermed er situasjonen fortsatt fastlåst, og situasjonen forverres av at flere politikere er fengslet – en av dem er Oriol Junqueras, leder av et av uavhengighetspartiene, venstrepartiet ERC.

Omstridt

Men også innenfor uavhengighetssiden er Carles Puigdemont kontroversiell. Enkelte i partiet ERC ønsker en mindre omstridt regionspresident.

Det er et tverrpolitisk utvalg som skal bestemme hvem som blir regionalpresident, men dersom det velger Puigdemont, som ikke kan være til stede, vil den spanske regjeringen bringe saken til rettsvesenet. Det vil igjen provosere uavhengighetssiden.