Verden

12. april – det er dagen da kranene stenges i private husstander i Cape Town dersom ikke innbyggerne klarer å få ned vannforbruket drastisk eller det mot formodning skulle komme massivt regn i den sørafrikanske storbyen.

Vannmangelen har begynt å få veldig konkrete følger for Cape Towns innbyggere. Fra neste uke, nærmere bestemt 1. februar, må innbyggerne bruke maks 50 liter vann per dag per person. De som ikke overholder dette kan bli straffet.

Men vannbegrensningene folk opplever nå er ingenting i forhold til hva som kan komme på det som kalles «zero day».

Men dagen kan komme tidligere enn man tror for øyeblikket. Denne uka ble dagen framskyndet med ni dager, fra 21. april til 12. april. Den hadde da allerede blitt framskyndet fra 29. april tidligere denne måneden. Enkelte snakker om at det kan skje så tidlig som i begynnelsen av mars.

Kriseplan

Byens myndigheter har i lang tid bedt folk om begrense vannforbruket. Grensen så langt har vært 87 liter. Men 60 prosent bruker mer enn dette. Derfor har Cape Towns ordfører sett seg nødt til hardere virkemidler.

– Vi kan ikke lenger bare be folk om å slutte å sløse med vannet. Vi må tvinge dem, sa ordfører Patricia de Lille i forrige uke, da 50-litersgrensen ble kunngjort.

Kranene i byens husstander må skrus igjen når vannmangelen når et helt kritisk punkt. Det skjer når vannlagrene i provinsen Western Cape kun er på 13,5 prosent. I dag er den på 26,5 prosent, ifølge den sørafrikanske avisen The Mail and Guardian.

Delstatsminister Helen Zille i provinsen Western Cape har bedt president Jacob Zuma om at det legges en nasjonal kriseplan for håndteringen dersom kranene må stenges. Da vil privatpersoner bli nødt til å hente vann ved rundt 200 felleskraner, med en begrensning på 25 liter per dag.

Det er fortsatt mulig å skyve «null-dagen» unna dersom alle innbyggere begrenser seg, understreker byens myndigheter. Men foreløpig har ingenting tydet på at man går i denne retningen.

Blant tiltakene som er i iverksatt er at bønder må vanne mindre, verksteder får ikke vaske biler, bassenger fylles ikke opp.

Ifølge kampanjen Waterwise bruker en person 15 liter på å dusje, og like mye på å trekke ned i toalettet, men dette kan innspares kraftig.

Ekstrem tørke

Det er varme med påfølgende tørke som er årsaken til den kritiske situasjonen i Cape Town. Tørken er den verste på et århundre. De siste tre årene har globalt vært de varmeste årene noen gang, kunngjorde FNs meteorologiske organisasjon (WMO) 18. januar.

Cape Town ligger i et område hvor forskere forventer mindre nedbør som følge av den globale oppvarmingen.

Befolkningsøkning og dårlig planlegging er faktorer som har bidratt til å forverre situasjonen, mener eksperter. Myndighetene kritiseres for ikke å ha iverksatt strengere tiltak tidligere, da dette har vært et ventet scenario i lang tid.