Den sørafrikanske valutaen rand styrket seg da det nylig kom rapporter om at det er økt press innen det sentrale ANC på at Jacob Zuma skal trekke seg som landets president.

ANCs sentralstyre møtes i morgen, og har myndighet til å kaste Zuma dersom det er flertall for det.

Det er ikke sikkert det skjer umiddelbart, men i sørafrikansk presse spekuleres det om at allierte av den nyvalgte ANC-lederen Cyril Ramaphosa driver lobbyvirksomhet for å få støtte til å fjerne Zuma innen kort tid.

Zuma kan egentlig sitte som president fram til 2019, da det neste nasjonale valget holdes. Men etter at Cyril Ramaphosa like før jul vant kampen om lederjobben i ANC over Nkosazana Dlamini-Zuma, som var Zumas foretrukne kandidat, er det store spørsmålet om Jacob Zuma vil holde perioden ut.

Frist til i morgen

Ifølge den sørafrikanske avisen The Star før helgen er Zuma blitt gitt frist til innen sentralstyremøtet i morgen på å trekke seg, ellers vil han bli forsøkt fjernet. Det var disse meldingene som umiddelbart gjorde utslag på randen: internasjonale investorer har ansett den skandalerammede Jacob Zuma som en hemsko for den sørafrikanske økonomien.

Om Zuma skal bli kastet som president før valget neste år, må det skje enten via mistillitsvotum i parlamentet, eller ved at sentralstyret, ANC national executive committee (NEC), bestemmer seg for å fjerne ham fra posten.

Sentralstyret ble valgt igjen på partikonferansen i desember, like etter at Ramaphosa ble valgt som ny partileder, og det over 100 medlemmer store styret består både av personer som støtter Ramaphosa og personer som har vært lojale mot president Zuma.

Tjent med Zuma?

At Ramaphosa vant lederkampen ble av mange ansett som et steg i riktig retning for ANC. Nå er spørsmålet om flertallet i ANC-toppen ser seg tjent med at Zuma fortsatt sitter som president fram mot valget i 2019, eller om belastningen ved å ha ham ved roret anses som for stor.

Den 75 år gamle ANC-veteranen har en rekke korrupsjonssaker hengende ved seg, og ble blant annet tvunget til å betale tilbake en del av pengene som var brukt fra statskassen til å betale for oppussing av hjemstedet hans Nkandla.

Mister oppslutning

Zuma-tilhengere har imidlertid avfeid spekulasjonene om at presidenten blir forsøkt fjernet, og sier det er «rykter». Zuma har allerede «overlevd» åtte mistillitsavstemninger i parlamentet og to i sentralstyret, men dette var før lederskiftet i desember. Siden har Zuma lidd flere rettslige nederlag rundt korrupsjonsanklager, og hans leir anses som svekket etter at hans foretrukne kandidat tapte lederkampen.

ANC har mistet oppslutning de siste årene, og mistet flertallet i lokalvalg i flere storbyer i 2016. Nå knytter det seg spenning rundt om Ramaphosa kan snu trenden.