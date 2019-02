LONDON (Dagsavisen): Statsminister Theresa May vender svekket tilbake til Brussel for samtaler med EU i neste uke etter det ydmykende nederlaget i parlamentet torsdag kveld.

Underhuset skulle egentlig bare bekrefte at det støtter Mays videre forsøk på å få mer ut av utmeldingsavtalen med EU.

I stedet valgte en gruppe brexit-tilhengere i Det konservative partiet – Mays egne partifeller – å avstå fra å stemme. Dermed led regjeringen et nederlag med tallene 258 mot 303 stemmer.

Det er bare seks uker igjen til Storbritannia skal ut av EU, så tiden begynner å renne ut for May.

– Der røyk mandatet

Avstemningen var ikke bindende, og er derfor ikke direkte avgjørende for brexit-prosessen, men har likevel stor betydning: Det vil sende et klart signal til EU om hvor svak støtten til May er i parlamentet. Det vil derfor svekke May foran den avgjørende forhandlingsinnspurten, fordi EU ser at hun ikke har et flertall bak seg i parlamentet.

– Der røyk det sterke mandatet, sier en EU-kilde til Sky News etter avstemningen.

Dermed vil EU neppe gi noe særlig med det første, fordi faren da er at May vil komme tilbake igjen for å be om mer. Den britiske regjeringen skal nå ha innsett at den ikke kan kreve direkte endringer i utmeldingsavtalen, men heller be om garantier rundt den, skriver The Times.

– Gjort til latter

– For en absolutt fiasko dette er. Det er en absolutt mangel på lederskap i begge partier, tordner den konservative representanten Anna Soubry, som ønsker en ny folkeavstemning, i motsetning til de fleste i partiet hennes.

Hun mener det er en katastrofe at hennes egen regjering ikke har utelukket at man risikerer å gå ut av EU uten en avtale.

– Vi blir gjort til latter overfor verden, sier Soubry til BBC.

Det blir en ny runde med avstemning i parlamentet 27. mars. Foto: NTB scanpix

Nå rettes blikket mot 27. februar, da det vil bli en enda viktigere avstemning. Spenningen knytter seg da til om pro-EU-politikere fra Det konservative partiet, inkludert regjeringsmedlemmer, går sammen med opposisjonen og sikrer et flertall for å utelukket en «no deal» 29. mars.

Labour-politikeren Yvette Cooper vil legge fram et tverrpolitisk forslag som gir Underhuset myndighet til å be om å utsette exit-datoen dersom det ikke er enighet om noen avtale innen 13. mars.

Til mars?

Det er ventet at det vil bli publisert et dokument som anslår skadene av en «no deal» ganske snart. Regjeringen gikk torsdag kveld med på at dette skal bli publisert. Det kan styrke dem som mener parlamentet nå må utelukke at landet går ut uten en avtale.

Mange tror det nå kan bli flertall for Coopers forslag. Men selv om det kan sette en stopper for en «no deal», vil det ikke avklare hva som skjer med brexit. Spenningen kan gå helt til langt ut i mars, om mulig bare dager før Storbritannia går ut 29. mars.

Kanskje er det først rundt EU-toppmøtet 21. mars – bare åtte dager før brexit – at May og de andre 27 EU-lederne kan bli enige om endringer i avtalen. Det kan føre til en avstemning i parlamentet 25. mars.

Om en «no deal» er utelukket, står valget da mellom Mays avtale eller en langvarig utsettelse av brexit. Spørsmålet er hvor lenge det skal utsettes og hva det eventuelt skal utsettes for. EU vil neppe gå med på noen utsettelse uten at det er ventet at det skal skje noe som for alvor kan løse opp i den fastlåste situasjonen. Her kommer eventuelt mulighetene for en ny folkeavstemning eller et valg inn.

No-deal-strid

Årsaken til at brexit-tilhengerne ikke ville støtte regjeringen var ordlyden i forslaget, som de mener var såpass vag at den i praksis utelukker en «no deal», at Storbritannia går ut uten en avtale. Et flertall i Underhuset ønsker å unngå en «no deal», men de harde brexit-forkjemperne i Det konservative partiet mener det er bedre å gå ut uten en avtale enn å risikere at brexit blir utsatt eller avlyst, og vil derfor ha «no deal» som en mulighet. De mener dessuten at dersom parlamentet signaliserer at man ikke ønsker en «no deal», tar man vekk et pressmiddel overfor EU i disse siste avgjørende ukene: Hvis EU tror at Storbritannia vil gjøre alt for å unngå en «no deal», har de ingen grunn til å gi ved dørene til britene for å redde avtalen i siste sekund, er tankegangen hos de harde brexit-forkjemperne.

Men i praksis er altså ikke en «no deal» utelukket, selv om de konservative brexit-tilhengerne mener det virker sånn. Parlamentet skulle torsdag kveld bekrefte det de stemte for for to uker siden. Den gang fikk to forslag flertall: det ene var å gi May mandat til å gå tilbake til Brussel for å prøve å få til endringer i den såkalte «backstop»-garantien rundt irskegrensen, som er det mest kontroversielle punktet i utmeldingsavtalen som ble nedstemt av parlamentet i januar. Det andre var en uttalelse om at parlamentet ønsker å «forby» at brexit gjennomføres uten en avtale. Men det vedtaket var ikke bindende, og Storbritannia er derfor fortsatt på kurs ut av EU uten en avtale, med mindre det blir enighet om en avtale eller parlamentet i løpet av de neste få ukene bestemmer seg for å utsette brexit.

