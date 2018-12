Kan «Amlo» stanse volden som terroriserer Mexico?

Av Heidi Taksdal Skjeseth og NTB

Han har blitt beskrevet som en "Mexicos svar på Donald Trump" og en "klassisk venstrepopulist". I dag blir Andres Manuel Lopez Obrador, eller "Amlo" som han kalles, tatt i ed som Mexicos nye president. Amlo har lovet en "grunnleggende og radikale endringer" i Mexico, og han har gått hardt ut mot landets elite. Han sier han vil utvide utdanningsstipendene for unge mexicanere og utvide velferdspolitikken for landets eldre.

Mexico sliter med narkotikakarteller og en voldsspiral ingen president har klart å få kontroll på. Amlo sier han vil gå til kjernen av problemet - korrupsjon - men også gjøre som presidenter før ham, nemlig å sende bruke militære og politi for å stanse volden. Amlo har også tatt til orde for å legalisere marihuana.

Etter den tradisjonelle innsettelsesseremonien i nasjonalforsamlingen drar Lopez til hovedstadens største torgplass, og det som regnes som en av verdens største torgplasser, Zocalo, der han skal delta i en mer folkelig feiring med musikk og seremoni med representanter for landets urfolk.

Søndag sender han landets nye utenriksminister Marcelo Ebrard til Washington for samtaler med USAs utenriksminister Mike Pompeo.

Les også: Norges ambassadør i Mexico: - Jeg tror vi får se endring nå

Et skille

Venstreorienterte Lopez gikk til valg på kamp mot korrupsjon, fattigdom og kriminalitet. Som leder for venstrepartiet Morena (Bevegelsen for nasjonal fornyelse) ble han valgt til landets nye president 1. juli. Han stilte til valg for en trepartikoalisjon, med venstrepartiet National Regeneration Movement party (Morena) is spissen, som Amlo grunnla i 2014.

Det er første gang på 89 år at landet får en regjering som ikke lenger ledes av de to tradisjonelle partiene – høyrepartiet PAN, som nå blir største opposisjonsparti, og det gamle statsbærende partiet PRI.

Obrador var tidligere borgermester i Mexico By, som med sine over åtte millioner innbyggere er verdens åttende største by.

Les også:– AMLO bryr seg faktisk om mexicanere

Les også: Nå vil venstrevridde Mexico bli venner med Donald Trump og USA