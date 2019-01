USA må regne med flere og verre naturkatastrofer som følge av global oppvarming, og de økonomiske kostnadene vil bli store, heter det i den nasjonale klimavurderingen, som ble offentliggjort i det stille i fjor høst. I det siste har det vært kaldt og snøfullt i Washington DC.



Foto: NTB Scanpix

Som de aller fleste vet, tror ikke Donald Trump på menneskeskapte klimaendringer. Men han skulle jaggu ønske at det var mer av det. Søndag tvitret nemlig Donald Trump litt sarkastisk:

«Det ville ikke vært så verst med litt god gammeldags global oppvarming akkurat nå!», skrev Trump på Twitter.

Be careful and try staying in your house. Large parts of the Country are suffering from tremendous amounts of snow and near record setting cold. Amazing how big this system is. Wouldn’t be bad to have a little of that good old fashioned Global Warming right now!