Kai Eide: Trumps tvitring må tas alvorlig

– Dette vitner om en total mangel på forståelse for hvordan systemet fungerer, sier Norges tidligere Sverige-ambassadør, Kai Eide, til NTB.

Natt til fredag langet Trump ut mot statsminister Stefan Löfven for ikke å ha løst saken der rapperen A$AP Rocky sitter fengslet i Sverige, tiltalt for vold.

– Veldig skuffet over statsminister Stefan Löfven for at han ikke kunne gjøre noe. Sverige har sviktet vårt afroamerikanske samfunn i USA, skrev Trump på Twitter.

Kraftig belastning for diplomatiet

Löfven har foreløpig ikke kommentert nattens Trump-utspill, men har gjort det klinkende klart at den svenske regjeringen verken kan eller vil forsøke å påvirke påtalemyndigheten eller domstolene.

Eide, som nå jobber som rådgiver i kommunikasjonsbyrået WergelandApenes, påpeker at Sveriges USA-ambassadør, som var på ferie, tidligere denne uken ble kalt tilbake på jobb for å håndtere situasjonen.

– Under vanlige omstendigheter ville dette vært en diplomatisk krise, men man blir vant til slike utspill fra Trump. Uansett er det en kraftig belastning for diplomatiet, og at utenriksminister Margot Wallström kalte ambassadøren tilbake på jobb viser alvoret, sier Eide.

Den tidligere ambassadøren sier man definitivt ikke bør undervurdere Twitter-utbruddene fra den amerikanske presidenten.

– Tvitringen hans reflekterer det han mener og det som er hans politikk. Det er ikke bare innfall, men bør tas alvorlig, sier han.

Tidligere ambassadør kontaktet kongehuset

Det har også blitt kjent at USAs tidligere Sverige-ambassadør under Barack Obama, Mark Brzezinski, har involvert seg i saken. Brzezinski har kontaktet Sveriges utenriksminister, kongehuset og Sveriges USA-ambassade for å få rapperen løslatt.

– At Trump ikke forstår ting er vi jo vant til, men at en tidligere ambassadør ikke forstår hvordan rettssystemet fungerer, er oppsiktsvekkende, sier Eide, som var ambassadør i Sverige samtidig som Brzezinski.

– Trump handler instinktivt

NTNU-professor og USA-kjenner Torbjørn Lindstrøm Knutsen, mener på sin side at man foreløpig ikke trenger å legge så mye i Trumps Sverige-utspill.

– Men hvis USA kommer med et formelt krav til Sverige om å utlevere rapperen, blir det noe helt annet, sier Knutsen.

Trump ble tidligere denne måneden kalt rasist, etter en utspill mot fire kongresskvinner hvor han blant annet ba dem om å dra tilbake til «de ødelagte og kriminalitetsinfiserte» landene de kommer fra.