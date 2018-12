Menneskerettsorganisasjonen Amnesty International opplyste onsdag at 37 ubevæpnede demonstranter er drept i protester mot myndighetene den siste uka.

Det offisielle dødstallet var da fortsatt åtte, men torsdag erkjente informasjonsministeren at minst 19 har mistet livet og over 200 er såret i sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker. Blant de drepte er to personer fra sikkerhetsstyrkene.

Protestene begynte 19. desember i flere byer. Demonstrasjonene var i utgangspunktet rettet mot økte brødpriser og mangel på matvarer og drivstoff. Raseriet ble etter hvert mer direkte rettet mot landets mangeårige president Omar al-Bashir.

Et sudansk journalistnettverk erklærte torsdag at de går til streik i protest mot drapene på demonstranter.

Bashir kom til makten i et militærkupp i 1989 og er siktet for folkemord og krigsforbrytelser av Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag.

(NTB)