En domstol i Giza i Egypt dømte journalisten Mohamed al-Ghiety til ett års hardt straffearbeid og fengsel for et intervju han gjorde med en homofil mann, skriver BBC .

De ila også TV-journalisten en bot på 3.000 egyptiske pund - rundt 1.400 norske kroner - for å «reklamere for homofili» i intervjuet. Sendingen fant sted på Mohamed al-Ghietys egen privateide TV-kanal LTC TV Channel.



Sjermdump BBC

Kjendisadvokat

Intervjuobjektet, som var anonym fortalte om sitt liv som homofil sexarbeider. Homofili er ikke forbudt i Egypt, men autoritetene har i den senere tid begynt å slå hardt ned på LGBT-miljøet og mennesker som ansees å ha tilknytning til dette. Det var en egyptisk kjendisadvokat ved navn Samir Sabry som saksøkte Mohamed al-Ghiety for intervjuet som ble gjort i august i fjor.

Medieforbud

Egyptiske medier bannlyste homofile fra å uttrykke seg i alle medier etter at et regnbueflagg ble holdt opp under en konsert i Kairo i 2017. TV-journalisten har ved flere anledninger tidligere gitt uttrykk for å ha kritiske holdninger til homofile, og i intervjuet med sexarbeideren framstod intervjuobjektet skamfull over legningen sin, samtidig som han fortalte om livet som prostituert. Egypts myndigheter tok kanalen øyeblikkelig av luften etter sending. I tillegg til fengselsstraffen og boten er Mohamed al-Ghiety idømt ett års meldeplikt etter soning, der han må gjøre rede for hvor han er til enhver tid. Dommen kan ankes.

