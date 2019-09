Johnsons søster slutter seg til rekken av kritikere

Johnson sier til Sky News at hun synes det er forkastelig og meningsløst når broren bruker ordet «kapitulasjon» når han snakker om brexitmotstandere. Boris Johnsons søster er blant dem som ikke ønsker å forlate EU.

Etter en svært opphisset debatt i Underhuset onsdag kveld fikk statsministeren kraftig kritikk fra flere hold, ikke minst etter at han sa at å gjennomføre brexit vil være den beste måten å hedre det drepte parlamentsmedlemmet Jo Cox på.

Les også: Enkemann etter drept britisk politiker om giftig ordbruk: – Det har infisert politikken (DA+)

Cox var brexitmotstander og ble drept av en høyreekstremist mens hun drev valgkamp før folkeavstemningen i 2016.

– Jeg synes det fremsto som spesielt usmakelig overfor dem som sørger over en mor, en venn og et parlamentsmedlem å si at den beste måten å hedre henne er å gjennomføre det hun kjempet mot, sa Rachel Johnson til TV-kanalen.

Les også: Hardt slag mot Boris Johnson: Broren trekker seg