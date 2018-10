Verden

Landsmøtet preges i stor grad av brexitdiskusjoner, og den tidligere utenriksministeren hadde mye på hjertet da han gikk hardt løs på May og hennes brexitplaner.

– Det er på tide å skrote Chequers-avtalen, som bare er lureri. Og om vi lurer velgerne, kommer det til å øke følelsen av mistro, sa Johnson, til full jubel i salen.

Johnson snakket på et sidearrangement til selve landsmøtet.

I den såkalte Chequers-planen foreslår May at den frie flyten av varer og jordbruksprodukter skal fortsette etter brexit, med like regler i EU og Storbritannia. Men Storbritannia skal ha frihet til å regulere tjenestesektoren selv, den frie flyten av personer skal opphøre, og britene skal sette sine egne tollsatser mot andre land.

Johnson trakk seg fra regjeringen i protest da May la fram sin brexitplan før sommeren.

– Den er farlig og ustabil, politisk og økonomisk, sa Johnson om Chequers-planen.

– Ikke tro på dem når de sier at det ikke finnes noen planer eller andre alternativer, fortsatte Johnson, som også sa at handel med EU gir mindre mening i dagens globaliserte økonomi.

