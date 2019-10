Det britiske forslaget om kontrollstasjoner et stykke unna grensen ble først kjent gjennom den irske kringkasteren RTE. Kanalen har fått tak i utdrag fra uformelle dokumenter som er sendt fra Boris Johnsons regjering til EU.

RTE melder at regjeringen i London vil ha flere tollstasjoner på begge sider av grensen, men at grensepasseringene skal gjøres enklere ved hjelp av ny teknologi.

Kan legges fram tirsdag

Tollstasjonene skal plasseres flere kilometer fra grensen, samtidig som registrerte varer skal overvåkes med GPS inntil de har passert grensen.

Det er i dag ingen kontroll på grensen mellom de to EU-landene. Spørsmålet om hvordan man kan beholde en åpen grense etter at britene forlater unionen har vært ett av de vanskeligste spørsmålene i brexitforhandlingene.

Ifølge avisa The Telegraph vil den britiske statsministeren endelig avsløre detaljene rundt hvordan han ser for seg at skilsmissen fra EU kan foregå. Dette skal ifølge avisen skje innen 24 timer, kanskje allerede tirsdag morgen.

– Ikke fornuftig

Statsminister Johnson sier imidlertid i et TV-intervju med BBC torsdag morgen at forslaget om tollstasjoner er utdatert og ikke vil være en del av britenes formelle forslag til EU.

– Så vidt jeg forstår ut fra reaksjonene i Brussel og Dublin, så snakker de ikke om det vi faktisk kommer til å legge fram. De snakker om noe som ble sendt over tidligere, sier Johnson, ifølge The Guardian.

– Det vil ikke være fornuftig å ha en grense litt unna grensen, sier Johnson.

Han sier samtidig at et samlet land må ha sitt eget tollområde og vedgår at det må være en eller annen form for kontroll.

Kritikk

Johnsons uttalelse kommer etter at den lekkede løsningen har fått kraftig kritikk i Irland. Irlands utenriksminister, som ønsker en helt åpen grense, sier at forslaget er uaktuelt. I en Twitter-melding skriver Simon Coveney at Nord-Irland og Irland fortjener bedre, og at det er på tide at EU får et «seriøst forslag» fra den britiske regjeringen.

En samlet irsk opposisjon avviser også forslaget. Sinn Fein-leder Mary Lou MacDonals sier den foreslåtte løsningen er fullstendig utelukket. Også nestleder Dara Calleray i Fianna Fáil avviser Johnsons grenseforslag.

– En hard grense med dens infrastruktur er noe vi ikke kan tolerere på øya vår, sier hun til RTE.

Neppe godt mottatt i EU

Det er heller ingenting som tyder på at EU vil være mer velvillig innstilt til grensekontroller bare fordi de flyttes noen kilometer unna selve grenselinjen.

Unionen har hele tiden sagt at en alternativ løsning må ivareta alle aspekter ved den såkalte backstop-løsningen, som skal sikre en åpen grense også etter at britene melder seg ut av EU. Tollstasjoner, uansett hvor de plasseres, bryter med det unionen fastslo allerede i desember 2017 som kriterier for en åpen grense: ingen ny fysisk infrastruktur eller kontroller.

Frykter fortsatt tollunion

Brexit-tilhengere har avvist backstop-løsningen, som binder britene til en tollunion med EU inntil en permanent løsning for grensen er på plass.

Johnson mener at løsningen, som var en del av brexitavtalen som ble framforhandlet under hans forgjenger Theresa May, ikke gir et klart nok brudd med EU.

Tilhengerne mener på sin side at den er helt nødvendig for å beholde en åpen grense på øya, ikke minst med tanke på å beskytte den skjøre fredsavtalen i Nord-Irland.