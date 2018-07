Johnson: Brexit-drømmen dør

Verden

– Brexit bør handle om muligheter og håp. Det bør finnes en åpning for å gjøre ting på en annerledes måte. Den drømmen dør nå, kvalt av unødvendig mangel på selvtillit, skriver Johnson i sin oppsigelse, ifølge BBC.

– Det ser ut til at vi er på vei mot en halvveis brexit, skriver han videre, og konkluderer med at han «må gå» fordi han «ikke med full samvittighet kan kjempe for» forslagene som regjeringen gikk inn for i kompromissløsningen fredag.

– Som jeg sa da, så har regjeringen nå en sang å synge. Problemet er at jeg har øvd meg på teksten gjennom hele helgen og innser at de sitter fast i halsen, skriver Johnson.

Uttalelsen er den første etter at Downing Street mandag ettermiddag kunngjorde hans avgang.

Johnson har vært en av de fremste brexit-forkjemperne.

(NTB)