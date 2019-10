I en telefonsamtale med Frankrikes president Emmanuel Macron understreket han at hans siste forslag til en avtale er siste sjans for å få til en avtale mellom EU og Storbritannia.

Han sa til Macron at EU ikke må la seg lure til å tro at Storbritannia vil forbli i EU etter månedsskiftet, ifølge en kilde ved statsministerkontoret i Downing Street.

Johnson insisterte på at han ikke kommer til å be om en utsettelse, trass i at Parlamentet har vedtatt en lov som pålegger ham å be EU om en utsettelse om han ikke lykkes med å oppnå en avtale innen EU-toppmøtet 17–18. oktober.

Kilden i Downing Street sier at loven undergraver forhandlingene, men at det ville være en historisk misforståelse om EU-lederne satser på at den kan hindre at Storbritannia går ut av EU uten en avtale.

Lunken respons

Reaksjonene fra EU på Johnsons siste forslag har vært lunkne, men Storbritannia oppfordrer EU til å trappe opp samtalene om forslaget.

EU må vise «kreativitet og fleksibilitet» i forkant av brexit-datoen 31. oktober, sier brexit-minister Stephen Barclay. Macron sa at mulighetene for en avtale skal evalueres i slutten av neste uke.

Barclay har uttalt at forslagene Johnson har lagt fram for Brussel, åpner «en bred landingsplass», og at intense forhandlinger nå må til for å komme til enighet.

Men EU har sagt at Johnsons forslag ikke gir noe grunnlag for å få til en avtale, og EUs sjefforhandler Michel Barnier sa lørdag at det blir svært vanskelig å oppnå en avtale, selv om det kunne være mulig.

Ringerunde

Johnson begynte å ringe rundt til EU-lederne i helgen for å reklamere for forslaget. Nederlands statsminister Mark Rutte svarte ham at mye gjensto for å få til en avtale som kunne holde, mens hans finske kollega Antti Rinne sa at forslaget ikke sikrer Langfredagsavtalen for Nord-Irland, EUs enhet eller et fungerende indre marked.

Det er forslaget om en løsning på Nord-Irland-spørsmålet som skaper problemer. Johnson foreslår at Nord-Irland forblir i det indre marked inntil videre, men at det opprettes en tollgrense i Irskehavet.

Det er ikke klart hvordan Johnson mener at han kan la være å følge Parlamentets pålegg om å be EU om en utsettelse av brexit, men avisa The Telegraph skrev lørdag at britene undersøker muligheten for at Ungarn kunne hjelpe til ved å legge ned veto mot en utsettelse.