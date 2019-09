Dersom Parlamentet mandag kveld går inn for nyvalg, vil han trekke seg så snart den inneværende sesjonen er over. Det vil i praksis si mandag kveld, når regjeringen suspenderer nasjonalforsamlingen.

Selv om regjeringen mandag vil gjenta sitt forslag om å holde nyvalg 15. oktober, er det får som tror den får det nødvendige flertallet. I så fall vil Bercow bli sittende til slutten av oktober og dermed lede trontaledebatten før han gir seg.

Takket

Bercow sier at han ved valget i 2017 lovet kona at det ville bli hans siste. Kona var til stede da Bercow mandag varslet sin avgang, og han takket både henne og de tre barna i løpet av kunngjøringen.

Bercow har sittet i Parlamentet i 22 år, de siste ti som forsamlingens leder.

– Det har vært mitt livs største ære, sa Bercow og takket både ansatte og representanter i Parlamentet.

– Jeg kunne ikke gjort dette uten støtte i Underhuset, sa han og ønsket sin etterfølger lykke til i jobben med å ta vare på rettighetene til både hver enkel representant og hele forsamlingen.

Corbyn først ute

Etter en runde med applaus der opposisjonen klappet høyest, var det Labour-leder Jeremy Corbyn som først tok ordet for å takke Bercow.

– Han har fullstendig endret måten jobben hans utføres på, sa Corbyn. Han understreket også at han, som selv ønsker å lede regjeringen, setter pris på en sterk nasjonalforsamling som stiller den utøvende makten til ansvar.

Også regjeringens brexitplanlegger Michael Gove var full av lovord. Han sa Bercow har forsøkt å få regjeringen til å stå til ansvar overfor Parlamentet, slik Parlamentet står til ansvar overfor folket.

– For første gang vil jeg slutte meg til det Jeremy Corbyn har sagt. Han sier han ikke har noe ønske om å avslutte Bercows ledergjerning før tiden.

Toryer forlot salen

Samtidig kom Bercows kunngjøring dagen etter at regjeringen sa den ville stille en motkandidat til Bercow i valgkretsen hans ved neste valg, stikk i strid med politisk sedvane.

Bercow, som er brexit-motstander, tilhører De konservative, men er svært upopulær blant mange av sine partifeller. Det har falt mange tungt for brystet at han tillot debatten som førte til at opposisjonen tok kontroll over Underhusets dagsorden forrige uke og dermed klarte å få gjennom loven som skal hindre en hard brexit.

Mens parlamentarikere stilte seg i kø for å takke og skryte av ham mandag ettermiddag, var det påfallende hvor tynt det ble i rekkene på regjeringens side av salen. Svært mange av toryene i Underhuset valgte å gå under hyllesten av den markante politikeren.

