Da psykologiprofessor Elizabeth Midlarsky åpnet døra til kontoret sitt på Columbia University i New York, ble hun møtt av rødmalte hakekors på de hvite veggene.

– Jeg ble sjokkert. Jeg er vanligvis ikke noen engstelig person. Men nå traff det. Jeg er redd, sier Midlarsky til Washington Post.

Hendelsen, som skjedde onsdag denne uka, er en av et økende antall antisemittiske angrep i USA den siste tiden. New York peker seg ut som delstaten med størst økning i slike angrep. Her gikk antall antisemittiske hendelser opp med hele 90 prosent fra 2016 til 2017, ifølge organisasjonen Anti-Defamation League.

Nær 2000 hendelser

Nylig måtte komiker Ilana Glazer avlyse sitt show i Brooklyn, etter at hakekors og hatefulle ytringer som «drep alle jøder» hadde blitt malt over hele synagogen i Brooklyn, der showet skulle holdes.

I følge Anti-Defamation League har antisemittiske hendelser økt med nesten 60 prosent fra 2016 til 2017, den største økningen siden organisasjonen begynte å registrere slike hendelser på 1970-tallet. I 2017 registrerte organisasjonen nær 2000 antisemittiske hendelser, som inkluderer alt fra verbal diskriminering til vandalisme, trusler og voldelige angrep.

Det er bare en drøy måned siden en mann skjøt og drepte elleve jøder mens de ba i synagogen The Tree of LIfe i Pittsburgh i Pennsylvania. Gjerningsmannen Robert Bowers ropte «alle jøder må dø« før han startet massakren. President Donald Trump kalte massakren for «fryktelig».

Trump har gått hardt ut mot innvandrere og blant annet kalt innvandrere for Mexico for kriminelle og voldtektsmenn. Trump har også gjort innreise fra en rekke muslimske land vanskelig, og advart mot «arabiske kriminelle» som terrorister. Likevel er det altså jøder som opplever mest hatkriminalitet i USA.

Mørket over Europa

I Europa er tallene også bekymringsverdige: Nylig gjennomførte CNN en undersøkelse der mer enn hver fjerde spurte mener jøder har for stor innflytelse innen næringsliv og finans, nesten hver fjerde mener at jøder har for mye innflytelse i kriger og konflikter verden over, mens hver femte mener at jøder har for stor innflytelse innen medier og politikk. En av tre spurte sa de hadde liten eller ingen kjennskap til holocaust, viser undersøkelsen ComRes har utført for CNN i Østerrike, Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Ungarn, Polen og Sverige.