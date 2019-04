Jihadister drept av Boko Haram

Kampene brøt ut da ekstremistene fra Boko Haram angrep en militærbase i Bouhama nær Tsjad-sjøen natt til mandag. Sju soldater ble drept og 15 andre såret.

Soldatene svarte på angrepet, og minst 63 jihadister ble drept, ifølge en talsmann for militæret.

Sju angrep

Boko Haram opererer for det meste i det nordøstlige Nigeria, men har også gjennomført mange angrep i nabolandene Tsjad og Kamerun. I mars ble 23 soldater drept da ekstremistgruppa angrep en tsjadisk militærleir. Boko Haram antas å stå bak minst sju angrep i landet siden i fjor sommer.

1,7 millioner har flyktet

Etter at Boko Haram begynte sin blodige kamp for et islamistisk styre i det nordøstlige Nigeria for om lag ti år siden, har nærmere 30.000 mennesker blitt drept og over 1,7 millioner har flyktet fra hjemmene sine.

Soldater fra Nigeria, Niger, Tsjad og Kamerun inngår i en flernasjonal styrke som kjemper mot Boko Haram.