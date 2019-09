Den nyeste målingen gir De konservative 27 prosents oppslutning, mens Labour havner på 24 prosent. Liberaldemokratene, som har tatt tydelig standpunkt for å stanse brexit, ligger på 22 prosent, mens Brexit-partiet får 16 prosent på målingen, som er utført av Survation for Daily Mail.

Onsdag viste en måling i The Telegraph at toryene og Labour lå likt på 27 prosent. Der fikk LibDem støtte fra 20 prosent av de spurte, mens Brexit-partiet endte på 17 prosent.

Sprikende resultater

En rekke målinger den siste tiden viser en oppslutning på opptil 35 prosent for De konservative og så lavt som 20 prosent for Labour, skriver nyhetsbyrået DPA. De presiserer at antall deltakere i flere av disse målingene for det meste er ganske lavt, mens rundt 1.000 personer svarte i målingen som er gjengitt i The Telegraph.

Labour og De konservative har til sammen 82 prosent av plassene i Parlamentet. Valgsystemet med enkeltmannskretser gjør at de største partiene også i neste valg vil få flere plasser enn oppslutningen nasjonalt tilsier. Samtidig viser de fleste målingene at ingen partier vil få nok seter til å kunne styre alene etter et eventuelt nyvalg.

Brexit og Downing street

Survation har også spurt hva folk ville stemt dersom det var en ny folkeavstemning om EU-medlemskap. 53 prosent sier de ville stemt for fortsatt medlemskap, mens 47 prosent ville stemt for brexit. I folkeavstemningen for drøyt tre år siden ble resultatet 52–48 i favør av utmelding.

Til tross for at toryene og Labour kommer ganske likt i målingen i Daily Mail, er Boris Johnson soleklar favoritt som statsminister. 42 prosent sier de vil ha ham på plass i 10 Downing street. Bare 18 prosent vil ha Labour-leder Jeremy Corbyn som regjeringssjef. Han gjør det dermed dårligere enn Jo Swinson fra LibDem, som 21 prosent sier de foretrekker som britisk statsminister.