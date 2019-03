Bekreftelsen kom på et møte i NATOs råd torsdag ettermiddag. Det er annen gang de allierte forlenger perioden hans.

NATO-sjefen takker for tilliten.

– Jeg er glad for å bli spurt om å få fortsette i en svært meningsfylt jobb, uttaler Stoltenberg.

– Jeg ser fram til å fortsette arbeidet med å fornye og modernisere verdens sterkeste militærallianse så den også i framtida er rustet til å håndtere en krevende sikkerhetssituasjon i en uforutsigbar verden, sier han.

«En klok leder»

Hjemme i Norge får Stoltenberg gode skussmål.

– Jeg vil gratulere Jens Stoltenberg med forlengelsen av perioden som NATOs generalsekretær. I en krevende sikkerhetspolitisk situasjon er Stoltenberg en klok leder, som har klart å skape samhold og lede alliansen gjennom viktige reformer og tilpasninger. Forlengelsen av hans periode som generalsekretær er en tydelig tillitserklæring, sier statsminister Erna Solberg (H).

– Gode nyheter, istemmer Nederlands utenriksminister Stef Blok.

– En avgjørende tid for alliansen. Ser fram til å fortsette vårt utmerkede samarbeid, tvitrer han.

Bursdag i Washington

Nyheten kommer bare dager før de allierte feirer NATOs 70-årsdag.

Ifølge forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) er det en «fjær i hatten» for Norge at Stoltenberg får fornyet tillit like i forkant av markeringen.

– Et godt samarbeid med våre allierte gjennom et NATO som er ledet av en generalsekretær med god kunnskap om våre nærområder, er viktig for Norge, sier Bakke-Jensen.

NATOs 70-årsdag skal markeres med et utenriksministermøte i Washington torsdag 4. april.

Dagen i forveien skal Stoltenberg holde tale i Kongressen. Tirsdag skal han dessuten møte USAs president Donald Trump i Det hvite hus.

USA skal ha vært en pådriver for å få Stoltenbergs periode forlenget nok en gang.

Nest lengst

Etter forlengelsen blir Stoltenberg den generalsekretæren som har sittet nest lengst i NATO. Den lengstsittende er Joseph Luns, som ble værende i hele 12 år og 268 dager.

Stoltenberg tiltrådte 1. oktober 2014.

I utgangspunktet ble han valgt for fire år, men i desember 2014 ble perioden forlenget med ytterligere to år til 2020.

Nå blir han sittende til 30. september 2022. (NTB)