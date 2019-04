Jemens mødre og barn dør

Av Nils-Inge Kruhaug

– Helsevesenet i Jemen har kollapset, konstaterer Leger Uten Grenser, som driver tolv sykehus og helsesentre og støtter over 20 andre i landet.

Bare ved to av sykehusene, i Taiz Houban og Abs, mistet over 1.500 barn livet fra 2016 til 2018, over 1.000 av dem nyfødte, går det fram av en fersk rapport fra hjelpeorganisasjonen.

Mange av barna var døde ved ankomsten til to sykehusene, og dette antallet er økende, ifølge Leger Uten Grenser.

Forhindres av angrep

– Pasienter er forhindret i å komme til sykehus på grunn av luftangrep og kamper, og de går ikke ut om natten i frykt for å bli angrepet, sier humanitærrådgiver Trygve Thorson, som har jobbet for i Leger Uten Grenser i Jemen.

Syke og sårede må krysse frontlinjer, gå gjennom ingenmannsland og forhandle seg forbi kontrollposter for å komme seg til sykehus. Mange av dem rekker aldri fram i live.

Enorme lidelser

Drøyt fire år har gått siden Saudi-Arabia i spissen for en regional koalisjon, med støtte fra USA og Storbritannia, gikk til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen.

Ifølge uavhengige Jemen Data Project er det siden gjennomført nærmere 20.000 flyangrep mot det fattige landet, og over 57.000 mennesker er ifølge Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) drept i krigshandlinger.

Hvor mange som i tillegg har bukket under for sult og sykdom, vet ingen, men FN slår fast at verdens verste humanitære katastrofe utspiller seg i Jemen.

En fersk rapport utarbeidet for FNs utviklingsprogram (UNDP) anslo denne uka at krigen hittil har påført Jemen et økonomisk tap på over 760 milliarder kroner og at landet er satt 21 år tilbake i tid.

Angriper sykehus

Den saudiledede koalisjonen har gjentatte ganger høstet internasjonal kritikk etter å ha bombet sykehus og helsestasjoner, men angrepene fortsetter. Mange i Jemen er derfor redde for å oppsøke det som oppfattes som bombemål.

Tidligere i uka måtte Leger Uten Grenser stanse arbeidet på et av sykehusene de støtter i Taiz, som følge av harde kamper i byen.

Det eneste gjenværende offentlige sykehuset i området ble stengt, og kamphandlingene gjorde at medisinsk personell heller ikke kom seg til og fra sykehuset.

– Ikke bare pasientene, men også hjelpearbeidere blir påvirket av sikkerhetssituasjonen i landet, sier Thorson.

Absurde anklager

Flere av Leger Uten Grensers prosjekter er bombet opp gjennom krigen, blant annet et helsesenter for kolera-ofre i Abs i juni 2018.

Den saudiledede koalisjonen hevder å granske alle anklager om bombing av sivile mål og konkluderte i januar i år med at Leger Uten Grenser hadde seg selv å takke for angrepet fordi de ikke hadde tatt de nødvendige forholdsregler.

Hjelpeorganisasjonen kalte anklagene absurde og uakseptable og krevde at de ble trukket tilbake, noe som aldri skjedde.

Krever beskyttelse

– Skylden kan ikke legges på sivile og medisinsk personell, slo jordmor Sonja Kalsvik fast i februar. Hun har selv jobbet for Leger Uten Grenser i Jemen.

Hjelpeorganisasjonen ber nå igjen partene i krigen om å respektere internasjonal humanitærrett og krever at angrepene mot sykehus og helsestasjoner opphører.

– Helsepersonell og hjelpearbeidere har krav på beskyttelse og sårede og syke har krav på helsehjelp, slår organisasjonen fast, og oppfordrer samtidig andre hjelpeorganisasjoner til å trappe opp sitt arbeid i Jemen.