Flyplassen og militærbasen ligger i den saudiarabiske byen Narjan like ved grensen til Jemen. Byen har gjentatte ganger blitt angrepet av houthiene, som kontrollerer en stor del av Jemen, blant annet hovedstaden Sanaa.

Lignende angrep har tidligere ført til gjengjeldelse fra Saudi-Arabia, og en talsmann for den saudiledede alliansen sier at det vil komme en «svært avskrekkende» reaksjon.

Han beskriver houthiene som «Irans terrormilits».

The New York Times meldte i fjor at amerikanske etterretningsanalytikere er basert i Najran, men en talsmann for den amerikanske sentralkommandoen sier nå at det ikke var noe amerikansk personell til stede i byen da angrepet skjedde.

Angrepet ble gjennomført samtidig som forholdet mellom Iran og USA er mer spent enn på lenge. Iran har kunngjort at landet har firedoblet sin kapasitet til å anrike uran, men nivået er fortsatt langt under hva som kreves for å produsere atomvåpen.

Irans president Hassan Rouhani har samtidig bedt om å få utvidede fullmakter for å kunne håndtere det han kaller «en økonomisk krig» i forbindelse med USAs gjeninnføring av sanksjonene mot landet.

USA trakk seg i fjor fra atomavtalen med Iran, en avtale som skal bidra til å forsikre verden om at Iran ikke er i stand til å produsere atomvåpen. USA ønsker blant annet å presse Iran til ikke å involvere seg i krigen i Jemen, som regnes som en stedfortrederkrig mellom Iran og Saudi-Arabia og andre sunniarabiske stater i regionen.