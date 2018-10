– Jeg kjenner Brett Kavanaugh, men jeg ville aldri valgt han inn i høyesterett

Benjamin Wittes er journalist med sikkerhet og juss som felt og redaktør i Lawfare. Nå kaster han seg in i debatten om Brett Kavanuagh i et innlegg hos The Atlantic.

Wittes kjenner Trumps kandidat til ny høyesterettsdommer, Brett Kavanaugh godt, men er likevel særdeles kritisk. I kronikken er han sterkt imot å velge Kavanugh til ny høyesterettsdommer.

«Jeg har kjent Kavanuagh lenge. Jeg har alltid likt han. Jeg har vært en beundrer av hans karriere i Washington. Jeg har snakket varmt om han. Jeg har publisert han. Jeg har gåttt god for han offentlig, flere ganger - og fått tyn for det», skriver Wittes hos The Atlantic.

«Likevel ville jeg aldri valgt han inn i høyesterett», skriver Wittes videre.

«Om jeg var senator ville jeg stemt imot Kavanaugh. På grunn av Fords vitnemål og på grunn av Kavanaughs vitnemål», skriver Wittes så og sikter til høringen som ble holdt i senatets justiskomité.

Wittes er særlig kritisk til Kavanugh som angrep senatorer, Ford og vestresiden under høringen.

Les også: New York Times med omfattende gransking av Trump-skatt

Anklager

Psykologiprofessor Christine Blasey Ford har anklaget Kavanaugh, som Trump ønsker som ny høyesterettsdommer, for voldtektsforsøk på en fest på begynnelsen av 1980-tallet, da de begge var tenåringer.

Kavanaugh har avvist anklagene kategorisk, men på grunn av Fords anklager er nominasjonsprosessen blitt utsatt flere ganger. Etter høringen torsdag i forrige uke, ble det gitt ordre om at FBI skulle undersøke anklagene. Justiskomiteen har gått god for Kavanaughs kandidatur, men det er opp til Senatet i plenum å ta den endelige avgjørelsen, skriver NTB.

Ytterligere tre har kommet med anklager om trakassering og overgrep.s

I en emosjonell åpningserklæring der han kjempet for sitt renommé og for å berge sin utnevnelse til dommer i Høyesterett, fortalte han om en vellykket karriere som jurist og en støttende familie.

Da Kavanaughs vitnemål i Senatets justiskomité startet, sa han at hans og hans families navn er blitt «fullstendig og permanent ødelagt» i løpet av prosessen. Han beskyldte også Hillary og Bill Clinton å stå bak det hele i et politisk spill.

Les også: Kavanaugh skal ha bedt venner om å bestride overgrepsanklager før anklagene var kjent

Les også: Trump gjør narr av kvinne som anklager Kavanaugh for overgrep

Fakta om anklagene mot Brett Kavanaugh

* President Donald Trump kunngjorde 10. juli at han nominerte konservative Brett Kavanaugh (53) til ny høyesterettsdommer. * Kavanaugh er i dag dommer ved den føderale ankedomstolen i Washington. * 16. september sto psykologiprofessoren Christine Blasey Ford (51) fram i Washington Post og anklaget Kavanaugh for et voldtektsforsøk på en fest på 1980-tallet da hun var 15 år og han 17. * 23. september sto Deborah Ramirez (53) fram i The New Yorker og anklaget Kavanaugh for å ha trykket penisen sin opp i ansiktet hennes og tvunget henne til å ta på ham på en fest mens de begge var studenter i 1983/84. * 26. september hevdet Julie Swetnick (55) via sin advokat at Kavanaugh drakk store mengder alkohol og hadde en aggressiv seksuell oppførsel på fester i Maryland på begynnelsen av 1980-tallet. Begge gikk da på videregående skole. * Kavanaugh avviser alle anklagene. * 27. september forklarte Ford og Kavanaugh seg i en åpen høring i Senatets justiskomité * 28. september sikret republikaneren Jeff Flake knapt flertall for at Kavanaugh ble godkjent i komiteen, mot at FBI etterforsket anklagene. * Trump ga samme dag FBI ordre om å etterforske anklagene i én uke og levere en rapport 5. oktober. * Republikanernes flertallsleder i Senatet ønsker en avstemning om Kavanaughs nominasjon i plenum kort tid etter at rapporten er ferdig. (NTB)

​