Verden

For andre år på rad hopper president Donald Trump over Det hvite hus-korrespondentenes tradisjonsrike middag.

Korrespondentmiddagen arrangeres siste lørdag i april hvert år.

Trump har besluttet å sende sin talskvinne, Det hvite hus' pressesekretær Sarah Sanders, til årets middag i stedet, skriver NTB.

Det er tradisjon at amerikanske presidenter deltar i middagen. Men dette er langt fra noen tradisjon for Donald Trump.

Tirligere president Barack Obama derimot, han brukte disse middagene til å harselere både med seg selv og andre fra talerstolen. Donald Trump var blant dem som ble gjort til latter under en slik tale.

Angriper pressen

I et intervju fredag var Trump igjen ute og skjelte ut pressen.

– Jeg føler at pressen er så elendig, og så falsk. I mange tilfeller finner de bare på kilder, sier Trump .

Feiring

– Det hvite hus har informert oss om at presidenten ikke planlegger å delta på årets middag. Han skal i stedet aktivt oppfordre medlemmer av sin administrasjon til å delta og til å feire det

første grunnlovstillegget, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus' korrespondentforenings leder Margaret Talev.

Trump brøt også i fjor med tradisjonen som startet i 1921 da amerikanske presidenter begynte å bli invitert til den årlige

middagen. Det var første gang på 36 år at en president hadde unnlatt å delta. Istedet holdt Donald Trump et kampanjearrangement for seg selv.

Hvert år

En rekke Hollywood-kjendiser har i årenes løp havnet på gjestelisten, men høydepunktet er vanligvis USAs presidents ofte humoristiske tale der han pleier å gjøre narr av mediene, politikere og

seg selv. Trump pleier å kritisere mediene for såkalte «falske nyheter» og langer regelmessig ut mot The New York Times, CNN og The Washington Post.

