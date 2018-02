Verden

Omtrent 50 væpnede politifolk var på plass da sterkt pregede elever returnerte til Marjory Stoneman Douglas High School etter skolemassakren på valentinsdagen.

17 mennesker ble drept og 13 såret da Nikolas Cruz, en 19-åring som ble utvist i fjor, åpnet ild mot elever og lærere på skolen i Florida 14. februar.

Elevene som kom tilbake til Marjory Stoneman Douglas High School onsdag, hadde fått beskjed om å la ryggsekken sin være hjemme.

Elevene hadde en blandet reaksjon på de tunge sikkerhetstiltakene.

–Jeg er ikke redd. Jeg føler at denne skolen er mer beskyttet enn noen annen skole akkurat nå. Men det føles rart å se alle disse menneskene her og alle disse politifolkene, sier den 16-årige eleven Sean Cummings.

Fryktutdanning

David Hogg, som har blitt en sentral stemme for elevene som kjemper for å få politikerne til å innføre strengere våpenkontroll, var langt mer kritisk.

– Dette er et bilde på fryktutdanningen i dette landet. NRA vil ha flere folk som dette, med akkurat disse våpnene, for å skremme flere folk og selge flere våpen, sier han.

Sorgterapeuter

Det var imidlertid ikke bare væpnet politi som møtte elevene da de kom tilbake til skolen. Mange fra lokalsamfunnet hadde møtt opp for å vise elevene støtte, og i tillegg var en rekke sorgterapeuter til stede da undervisningen begynte igjen onsdag.

– De skal bidra med masse kjærlighet, masse forståelse, og hjelpe studentene med å sakte, men sikkert tilpasse seg hverdagen igjen, sier skolesjef i Broward-distriktet Robert Runcie.

Undervisningen begynte først i fjerde skoletime, slik at elever og lærere fikk mulighet til å treffe igjen dem de var med under skyteepisoden.

Sterke følelser

Førsteklasse-bygget, der selve skytingen fant sted, er fortsatt stengt, men det var tungt for flere av elevene å komme tilbake.

Mange av dem forteller om en blanding av redsel og sorg.

– For å være dønn ærlig, er jeg redd, sier Lauren Hogg til CNN.

– Jeg er redd for hvordan det vil føles å komme tilbake til klasserommet og se de tomme stolene der mine venner en gang satt, sier hun videre.

15-årige Alexis Grogan sier hun var nervøs for å komme tilbake – for at det var for tidlig å begynne hverdagen igjen uten klassekamerater som Luke Hoyer. Han satt to plasser bak henne i spansktimene før han ble drept. Grogan sier imidlertid at kampen for strengere våpenlover har gitt henne mot.

– Jeg er så stolt av hvordan elevene på skolen min har kjempet, for alt vi ønsker å se er forandring. Og nå som vi ser framskritt, viser det oss at folk faktisk bryr seg og lytter til oss, sier hun.

Slutter med våpensalg

President Donald Trump har tatt til orde for å heve aldersgrensen for kjøp av automatvåpen fra 18 år til 21 år. Han har også sagt at han vil ha strengere bakgrunnssjekk av våpenkjøpere, og forbud mot såkalte «bump stocks», en innretning som gjør halvautomatiske våpen til helautomatiske.

På eget initiativ har butikkjeden Dick's Sporting Goods, som solgte et haglevåpen til nå varetektsfengslede Cruz i november, innført flere av disse tiltakene. De vil umiddelbart slutte å selge maskingeværer, og vil ikke lengre selge våpen til personer som er under 21 år gamle.

Konsernsjef Edward Stack sier dette er inspirert av elevenes kampvilje.

–Vi håper andre følger etter i innsatsen for å la våre barn vite at deres bønner tas på alvor, sier han.

NTB