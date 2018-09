– Jeg er ikke her fordi jeg vil være her. Jeg er skrekkslagen.

Verden

Med gråtkvalt og forsiktig stemme, fortalte Christine Blasey Ford overgrepet hun anklager Brett Kavanaugh for å ha utsatt henne for. Kavanaugh er nominert til USAs høyesterett, og Senatet skal stemme over om han blir en av USAs ni høyesterettsdommere.

– Jeg trodde han skulle voldta meg. Da jeg ropte om hjelp, holdt Brett hånden over munnen min for å hindre meg fra å rope, fortalte Ford, som sa hun fryktet hun ville bli kvalt.

Hun sier overgrepet har fulgt henne livet gjennom.

– Detaljene som brakte meg hit i dag, vil jeg aldri glemme. De har etset seg inn i minnet mitt og fulgt meg lenge som voksen, sa Ford om hendelsen for nesten 36 år siden.

Overgrepet rystet den 15 år gamle Ford dypt. Hun fortalte ingen om detaljene før hun i 2002 var i parterapi sammen med ektemannen.

– Jeg følte det var min plikt å fortelle om dette. Det var ekstremt vanskelig å snakke om dette, men jeg følte jeg ikke kunne la være, sa Ford.

To andre kvinner har kommet med liknende anklager mot Kavanaugh.

Kan trekke nominasjonen

President Donald Trump sa onsdag han er åpen for å trekke nominasjonen av Brett Kavanaugh til ny høyesterettsdommer, dersom overgrepsanklagene mot ham overbeviser.

På en pressekonferanse i FN onsdag kveld uttalte den amerikanske presidenten seg om Kavanaughs sak, som skal opp i en åpen høring i Senatets justiskomité torsdag. I høringen vil både Kavanaugh (53) og psykologiprofessoren Christine Blasey Ford (51) møte. Ford har anklaget Kavanaugh for å ha holdt henne fast og forsøkt å kle av henne på en fest i Maryland på 1980-tallet da hun var 15 år og han 17 år.

– Jeg kan alltid overbevises, sa Trump onsdag kveld, i en kommentar til at universitetsprofessoren skal vitne i høringen mot kandidaten hans.

– Hvis jeg trodde han var skyldig i noe sånt som dette, ja, helt klart. Jeg vil følge med. Jeg vil se det, sa Trump.

Vil høre Ford

Trump understreket at han ønsker å få Fords versjon.

– Jeg ønsker å høre fra henne. Det er en veldig tøff situasjon for en kvinne, det er ikke noen tvil om det, sa Trump.

Han sa også at kvinner som anklager Kavanaugh for seksuelle overgrep har muligheten til å stå fram nå, på høringen torsdag.

– Vi utsatte dette, det vil si de republikanske senatorene har utsatt dette i en uke nå. De gir disse kvinnene en stor mulighet til å snakke ut. Det er mulig jeg hører det og sier «Hei, jeg forandrer mening». Det er mulig. Jeg kan også overbevises, sa Trump.

– Jeg vil se på, lytte. Jeg vil også stole på noen veldig rettferdige og talentfulle republikanske senatorer, la han til.

