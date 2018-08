– Jeg ble tilbudt jobb av Trumps svigerdatter i bytte mot taushet om Donald Trump

Verden

Omarosa Manigault Newman, tidligere rådgiver for Donald Trump i Det hvite hus og deltaker på «The Apprentice», kommer med bok om sin tid i Det hvite hus.

Der kommer det blant annet fram at Donald Trumps folk forsøkte å betale den tidligere rådgiveren til taushet.

Omarosa, som hun kalles i USA, har under sin tid i Det hvite hus kommet med en rekke hyllester av Donald Trump, men etter at hun måtte gå fra jobben hos Donald Trump, har pipen fått en annen låt.

I boken «Unhinged» kommer det fram at Donald Trumps valgkampanje ga henne et tilbud om jobb, etter at hun hadde måttet gå fra jobben som rådgiver i Det hvite hus.

Tilbudet var på 15.000 dollar (120.000 kroner) i måneden, og jobben innebar å ikke gjøre noe som helt. Bokstavelig talt.

For i tilbudet lå det også at Omarosa skulle holde kjeft om Trump og alt hun nå vet om han, melder The Washington Post.

– Jeg ble tilbudt jobb av Trumps valgkampanje i bytte mot taushet om Donald Trump, sier Omarosa selv ifølge CNN.

Les også: Spania etterlyser koalisjon mot «fryktpolitikken»

Ny bok

Dette er altså opplysninger som kommer fram i en ny bok fra den tidligere rådgiveren, som flere medier har fått tak i.

Omarosa selv avslo jobbtilbudet, som ligner veldig på det en rekke andre tidligere ansatte hos Trump har fått, melder MSNBC.

Å takke ja til jobben hadde betydd at hun ikke kunne ha kritisert Donald Trump offentlig og heller ikke skrevet bok om sin tid ved hans side. Hun måtte også holde tett om negative ting fra Det hvite hus.

Donald Trumps svigerdatter, Lara Tump, kom så med et nytt tilbud, men Omarosa avslo også dette.

Dette vil ikke være første gang Donald Trump betaler folk for deres taushet. I februar erkjente Trumps advokat, Michael Cohen, at han betalte pornostjerne Stormy Daniels, eller Stephanie Clifford, om lag 1 million kroner, for trolig å ikke snakke om sitt påståtte forhold til presidenten.

Trumps folk har avslått å kommentere påstanden om at Omaroas ble forsøkt betalt til taushet av Lara Trump.

Les også: Zucca om å forlate Rangers: – Det er alltid en mulighet for å bli byttet bort

Rasist

Derimot har pressesekretær i Det hvite hus gått i strupen på Omarosa og avvist en rekke av påstandene i boken som vrøvl:

– I stedet for å fortelle sannheten om alt president Trump og hans administrasjon gjør for å gjøre Amerika trygt og velstående, er denne boken full av løgner og falske anklager,. Det er trist at en misfornøyd tidligere ansatt forsøker å tjene på disse falske angrepene, og enda verre at media nå gir henne en plattform, etter at de ikke tok henne alvorlig da hun bare hadde positive ting å si om presidenten under hennes tid i administrasjonen, sa Sarah Sanders i en uttalelse.

I boken kommer det også påstander om at Donald Trump er rasist.

– Donald Trump er en rasist som bruker N-ordet ustanselig, heter det i boken, ifølge The Guardian.

Trump skal ha blitt fanget på mikrofon da han brukte N-ordet flere ganger under innspillingen av «The Apprentice».

– Det finnes opptak som bevis, sier Omarosa.

Hun viser til tre ikke navngitte kilder som har hørt opptakene.

Enkelte kritikere hevder Omarosa bare er ute etter hevn for avskjeden fra Det hvite hus.

Les også: Kastet ut fra YouTube etter hatprat, men her ønskes han velkommen

Har opptak

Men skuespiller Tom Arnold sier han har video der Trump bruker rasistisk språk og ytrer N-ordet.

– Jeg har opptakene fra «The Apprentice» hvor han sier alle verst tenkelige ting, alle støtende og rasistiske uttrykk som finnes, sa

Arnold til radiostasjonen KIRO.

– Det var han som satt i stolen og sa N-ordet, C-ordet og kalte sønnen sin tilbakestående - bare så slem, sa Arnold videre.

Men Metro-Goldwyn-Mayer, som eier rettighetene til reality-tv-showet, og den britiske skaperen Mark Burnett, har enn så lenge nektet å

offentliggjøre opptakene på grunn av «ulike kontraktsmessige og juridiske krav».

Omarosa Manigault Newman fikk til slutt sparken fra jobben som rådgiver og måtte eskorteres ut av Det hvite hus, ifølge rapporter, skriver CNN.

Omarosa selv nekter for dette i boken «Unhinged» som kommer til uken.

Les også: Ny bok: – Donald Trump er en rasist som bruker N-ordet ustanselig

​