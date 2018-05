Verden

Nærmere 800 gjester var på plass da USAs ambassadør David Friedman hyllet president Donald Trumps beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad og åpnet en amerikansk ambassade i den okkuperte byen.

Friedman fikk stående applaus bare han nevnte Trumps navn, og nyhetene om israelske soldaters drap på mer enn 40 palestinske demonstranter på Gazastripen, så ikke ut til å legge noen demper på stemningen blant de frammøtte.

Jared Kushner, Donald trumps svigersønn og en del av USAs delegasjon, holdt også tale ved åpningen av USAs ambassade i Jerusalem.

Der påpekte han at dagen viser verden at USA er til å stole på og de står med sine venner og allierte.

– Israel er en suveren stat med rett til selv å bestemme sin hovedstad, sier Kushner.

Demonstrasjoner

Samtidig som deomonstrasjonene pågikk utenfor trakk Kushner fram Israel som en forkjemper for de svake.

– Vi står sammen med Israel fordi vi tror på menneskerettighetene, sa Kushner til forsamlingen.

Samtidig ble det kjent at israelske jagerfly har bombet Hamas-mål på Gazastripen, deriblant en militær treningsleir, opplyste det israelske forsvaret mandag.

– Angrepet ble utført som svar på de voldelige handlingene som Hamas har utført de siste timene langs sikkerhetsgjerdet, heter det i en uttalelse fra det israelske forsvaret (IDF).

Luftangrepet skjedde samme dag som israelske soldater skjøt og drepte minst 43 palestinere og såret om lag 1.700 langs grensen mot Israel, skriver NTB.

Da Kushner så slo fast at Trump holder sitt ord ved trekke seg fra atomavtalen med Iran ble det stående applaus i USAs ambassade i Jerusalem.

Norge uteble

Rundt 30 land var ifølge israelske medier representert under mandagens ambassadeåpning, men Norge var ikke blant dem.

– I likhet med de fleste europeiske land fant Norge det ikke naturlig å delta, sier pressevakt Ane Lunde i Utenriksdepartementet til NTB.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har slutten seg til rekken av kritikere etter Trumps kunngjøring i desember, og mener USAs anerkjennelse av Jerusalem som israelsk hovedstad og ambassadeåpning i byen er et dårlig bidrag til fred i Midtøsten.

– Utestående spørsmål i konflikten mellom israelere og palestinere må løses gjennom forhandlinger. Dette gjelder ikke minst Jerusalems status, sa hun i desember.

FN slo i 1947 fast at Jerusalem skulle være under internasjonal kontroll, men planen ble aldri satt ut i livet. Israel tok kontroll over Vest-Jerusalem under krigen i 1948, og erobret den østlige delen av byen fra Jordan under krigen i 1967.

Et samlet verdenssamfunn, også USA, har opp gjennom årene gjentatte ganger slått fast at Israels okkupasjon er ulovlig.

