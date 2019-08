– Vårt lands hovedstad vil flytte til Kalimantan. Stedet kan være det sentrale Kalimantan, Øst-Kalimantan eller Sør-Kalimantan, sier Indonesias president Joko Widodo, som bruker det indonesiske navnet på øya Borneo.

– Alle aspekter blir studert grundig slik at avgjørelsen vil være i tråd med vår nasjonale visjon for de neste 10, 50 og 100 årene, sier Widodo.

Planene kommer fordi 40 prosent av hovedstaden Jakarta, som har 10 millioner innbyggere, og som vokser raskt, nå har sunket til under havnivå. Byen fortsetter samtidig å synke. Årsaken er at kontorbygninger, kjøpesentre og leilighetsbygg årlig pumper opp rundt 630 millioner kubikkmeter grunnvann, ifølge lokale myndigheter. At byen også hyppig er utsatt for flom, og at trafikk-korker gir store økonomiske tap, bidrar også til ønsket om å flytte.

Byen Palangkaraya sør på Borneo og et område i nærheten byen Balikpapan øst på øya er blant de aktuelle stedene for en ny hovedstad. Regjeringen ønsker å starte flyttingen innen 2024, ved slutten av Joko Widodos andre femårsperiode som president.

Myndighetene regner med at en flytting av hovedstaden kan koste opp mot 33 milliarder dollar, tilsvarende 294 milliarder kroner.

Borneo er samtidig ikke like utsatt for jordskjelv og vulkanutbrudd som andre deler av Indonesia.