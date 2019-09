Jacques Chirac er død

– President Jacques Chirac sovnet stille inn i dag morges, omgitt av sin familie, sier hans svigersønn Frederic Salat-Baroux.

Chirac var aktiv politiker på høyresiden i over 40 år og var blant landets mest markante. Han hadde flere statsrådsposter, var statsminister i to perioder og også borgermester i Paris. Fra 1995 til 2007 var han president.

Da han gikk av som president ble han, som den første tidligere franske statslederen, dømt til to års ubetinget fengsel for korrupsjon og misbruk av makt. Det var en sak som gikk tilbake til tidlig på 1990-tallet da han var ordfører i hovedstaden.

Jacques Chirac hadde dårlig helse i flere år. Han ble rammet av slag i 2005, og led ifølge sine leger av alvorlige og irreversible nevrologiske problemer.

Chirac fikk tildelt mange ordener og æresbevisninger, også fra Norge, med storkors av St. Olavs Orden og Den Kongelige Norske Fortjenstorden.

President med et brak

I 1995 kunne Jacques Chirac flytte inn i Elyséepalasset etter en imponerende sluttspurt i presidentvalgkampen.

På den internasjonale arenaen startet hans presidentkarriere med et brak. De kjernefysiske prøvesprengningene i Stillehavet fikk oss til å lete opp Mururoa-atollen på kartet, og mange boikottet fransk vin.

Det smalt like høyt noen år etterpå, da han sa høyt og tydelig «NON» til å være med i krigen mot Irak. Frankrikes holdning fikk USAs daværende president George Bush til å slå fast at «french fries» heretter skulle døpes om til «freedom fries».

Opportunisme

På den innenrikspolitiske fronten var han langt mindre markant. Det britiske magasinet The Economist omtalte ham som en mester i politisk opportunisme, mer opptatt av å sikre seg makten enn av hva han skulle bruke den til.

Han lovte å få fart på økonomien, få flere i arbeid, og motarbeide den sosiale oppsplittingen av landet.

Etter tolv år med Chirac som president var arbeidsløsheten enda høyere, statens gjeld hadde vokst raskt og de multietniske forstedene, les banlieues, hadde vært gjennom flere uker med voldsomme opptøyer.

Riktig nok ble Chirac gjenvalgt med stort flertall i 2002, da Jean-Marie Le Pen fra Front National overraskende kom seg videre til andre valgomgang. Dermed holdt sosialistene seg for nesen og stemte Chirac, for å unngå Le Pen.

Innen EU dannet Jacques Chirac et radarpar med Tysklands daværende statsminister Gerhard Schröder. Bildene av de to sammen under 60-årsmarkeringen for D-dagen i Normandie ble selve symbolet på forsoningen mellom de to tidligere erkefiendene.

Men da Chirac i 2005 utlyste folkeavstemning om en grunnlov for EU, sa flertallet av franskmenn nei.

Dømt for korrupsjon

Chirac skulle oppleve å bli historisk også etter at han gikk av som president. I 2007 ble han den første tidligere franske statslederen som ble dømt for korrupsjon og misbruk av makt.

Saken gjaldt forhold på begynnelsen av 1990-tallet, da Chirac var ordfører i Paris. Ifølge dommen tappet han kommunekassa i Paris ved å opprette fiktive kommunale stillinger for sine politiske medarbeidere, som i virkeligheten arbeidet for Chiracs konservative gaullistparti.

Den uventede dommen på to års ubetinget fengsel møtte blandede reaksjoner. Han var ingen populær person da han gikk av som president. Men som ekspolitiker klarte han å erobre en slags bestefarsrolle som folk fikk sympati for. Han toppet flere popularitetsmålinger. Mange mente det var urettferdig å dømme en gammel mann med dårlig helse og sviktende hukommelse, og at det fantes langt verre skurker blant politikerne.

Andre, blant dem norsk-franske Eva Joly, mente dommen sendte et riktig og viktig signal, særlig til Frankrikes politiske elite: Alle er like for loven.