Han er milliardær og har siden i fjor vært å se på TV i reklamer for å få stilt president Donald Trump for riksrett. Fem milioner amerikanere har hittil støttet oppropet og amerikansk presse stiller nå spørsmålet om dette kan lede til riksrett?

– Vi er i gang med noe som er bare begynnelsen, sier Tom Steyer til MSNBC.

Den amerikanske milliardæren Tom Steyer har brukt minst 80 millioner kroner på TV-reklamer som krever at Trump stilles for riksrett. Disse er vist på TV over hele USA. Nå har flere enn fem millioner skrevet undert på kravet.

Hos needtoimpeach.com heter det: «Donald Trump har bragt oss et steg unna atomkrig, hindret etterforskning, og tatt imot penger fra andre regjeringer. Vi må stille denne farlige preidenten for riksrett. Skriv under nå.»

I et intervju med MSNBCs fikk Steyer spørsmål om Trump i det hele tatt bryr seg. Da var han klar på at Trump ikke har noe valg.

– Når vi får samlet folket og blir mange nok, sa Steyer.

Enn så lenge har ikke Trump sagt annet enn hva han skrev på Twitter i oktober.

Wacky & totally unhinged Tom Steyer, who has been fighting me and my Make America Great Again agenda from beginning, never wins elections! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27. oktober 2017

Samle stemmer

Er pengene bortkastet, ble Steyer spurt av MSNBC.

– Vi ville fortelle folk at vi har en farlig president som setter hele nasjonen i fare. Vi ville gå til det amerikanke folket så vi kunne samle deres stemmer, sa Steyer, som tidligere har donert penger til demokratene og flere organisasjoner.

Steyer påpekte også hvor viktig årets mellomvalg til kongressen er. Her kan de to kamrene ende opp med flertall til demokratene, som igjen kan stanse mye av Trumps politikk.

Han er også skeptisk til den konservative visepresidenten Mike Pence som vil bli president om Trump skulle avsettes ved riksrett.

Riksrett

Men tror han virkelig på at det er mulig å stille presidenten for riksrett?

– Ja, vi tror Trump kan bli stilt for riksrett. Om det amerikanske folket står sammen og krever rikstrett, sa Steyer.

Hittil har altså flere enn fem millioner skrevet under på oppropet som startet i fjor.

Neste steg for Need to impeach-kampanjen er å arrangere flere demonstrasjoner og møter.

