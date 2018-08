Verden

Talsperson for politiet i Palermo Rodolfo Ruperti forklarte onsdag på nyhetssendingen Rai News24 hvordan de sårbare personene var blitt rekruttert på toget til Palermo. De fikk satt bedøvelse først, før det ble brukt 25-kilos vekter til å knuse lemmene deres, alt for å simulere at de hadde vært utsatt for trafikkulykker.

I etterkant ble det hevet hundretusenvis av euro i ofrenes navn.

I alt skal 11 personer, inkludert en sykepleier som satte bedøvelsene, være pågrepet i aksjoner mot to Palermo-baserte organisasjoner. Ruperti sier bedragerne overbeviste narkotika- og alkoholavhengige de rekrutterte, om at de kom til å bli rike, bare de lot seg lemleste litt. Mesteparten av pengene gikk imidlertid til de kriminelle organisasjonene.

Etterforskningen startet i 2017 da det ble oppdaget at en tunisisk mann man trodde hadde omkommet i en trafikkulykke, egentlig døde av hjerteinfarkt fordi han var blitt lemlestet. (NTB)