Italia vil stenge havnene sine for internasjonale skip med migranter

Verden

– I Innsbruck på torsdag vil jeg forlange at EU godkjenner at italienske havner blir stengt for skip på «internasjonalt» oppdrag som tar med seg migranter, skrev Italias innenriksminister Matteo Salvini på Twitter søndag.

Mål om null flyktninger

Italias nye koalisjonsregjering har allerede innført forbud mot at redningsbåter fra ideelle organisasjoner får legge til kai i italienske havner. Regjeringen har et uttalt mål om å ta imot null flyktninger i tiden framover. Problemet for den nye regjeringen er at Italia tidligere har signert internasjonale overensstemmelser som sikrer at alle internasjonale skip skal kunne legge til kai i Italia.

Forpliktet til internasjonalt oppdrag

Herunder er Italia forpliktet til å ta imot skip på såkalt internasjonalt oppdrag. Dette gjelder for eksempel kystpatruljer, anti-trafficking-operasjoner og skip tilhørende andre lands flåter. Avtalene gjelder også Italias egen flåte, og enn så lenge må også koalisjonsregjeringen finne seg i at deres egen kystvakt redder migranter i Middelhavet og tar dem til lands.

Både den italienske og den maltesiske regjeringen har tidligere i sommer blokkert private redningsbåter fra havnene sine fordi de ønsker at migrantene skal hentes opp av den libyske kystvakten og føres i land i Libya.

Det forestående møte i Innsbruck blir det første møte mellom EUs justis- og innenriksministre under det nye østerrikske presidentskapet.

