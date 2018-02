Verden

– Det er umulig å vite hvordan dette går, sier Elisabetta Cassina Wolff, førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Oslo.

Noen dager før Italia går til valg tyder det meste på at den sittende venstreregjeringen ikke får beholde makten. Spørsmålet er hvem som tar over, og om det i det hele tatt blir mulig å bli enige om en flertallsregjering.

President Jean-Claude Juncker i EU-kommisjonen forsnakket seg i forrige uke da han sa at EU bør forberede seg på det verste – at Italia ikke greier å få på plass en regjering, og at den første uka i mars kan by på litt vel mye spenning i Europa.

– Jeg vil tro at både Merkel og Macron i Frankrike håper på en teknokratisk regjering i Italia ledet av en nøytral person alle kan bli enige om. Det ville satt landets interesser først, sier Wolff, som understreker at det ikke er særlig sannsynlig.

– Etter partienes konsultasjoner med presidenten, får vi vite om det finnes premisser for en levedyktig regjering. Det blir uansett ikke revolusjon.

Søndag er det ikke bare italienerne som går til valg, i Tyskland blir resultatet fra avstemningen i det sosialdemokratiske partiet om regjeringsdeltakelse også klart. Sier de tyske sosialdemokratene nei til regjeringssamarbeid med kansler Angela Merkel, og valgresultatet i Italia spriker i alle retninger, kan Europa bli stående uten regjeringer i to av Unionens største økonomier.



Ytre høyre: Giorgia Meloni leder det nasjonalistiske ytterliggående høyrepartiet Italias brødre som er med i Silvio Berlusconis allianse. Foto: NTB scanpix

Migrasjon

I Italia ble de siste meningsmålingene før valget publisert sist fredag. Loven forbyr meningsmålinger tett opp til valget for å skjerme velgerne mot påvirkning. Målingene er samstemte i at populistene i Fem stjerner-bevegelsen blir Italias største parti, mens tidligere statsminister Silvio Berlusconis sentrumhøyre-allianse ligger an til å få flertall. Både Fem stjerner-bevegelsen og Berlusconis allianse har kjørt hardt på innvandringsmotstand i valgkampen.

– Vi ser allerede nå at Italia har gått mot høyre. Det er en klar økning i oppslutningen om innvandringskritiske partier, sier Elisabetta Wolff.

Hun forklarer utviklingen med at det er naturlig at velgerne kan ønske et skifte etter fem år med en venstreledet regjering. I tillegg spiller migrantankomstene til Italia i løpet av de siste årene inn.

Italia er første ankomstland for båtflyktninger fra Nord-Afrika, men ankomstene har gått kraftig ned etter at italienske myndigheter inngikk en sterkt kritisert avtale med Libya. Avtalen forplikter Libyas kystvakt til å stanse migrantene før de forlater libysk farvann. Likevel har høyrepartiene gjort ukontrollert migrasjon til en hovedsak i valgkampen.

– De innvandringskritiske partiene spiller på en utrygghet i befolkningen og en følelse av at innvandringen er ute av kontroll. Det er fortsatt mange ulovlige innvandrere i Italia, men de kan ikke bare sendes tilbake slik blant annet Berlusconi lover. Dette er ren valgkampretorikk, sier Wolff.

Vinner: 81 år gamle Silvio Berlusconi ligger igjen an til å vinne valget i Italia, men en dom for skatteunndragelser gjør at han ikke kan bli statsminister. Foto: NTB scanpix

Ytre høyre

Den nye valgloven i Italia favoriserer partiallianser og målingene peker ut Berlusconis sentrumhøyre-allianse som vinner. Alliansen består av Berlusconis Forza Italia, det innvandringsfiendtlige høyrepartiet Lega (tidligere Lega Nord) og det ytterliggående høyrepartiet Italias brødre.

Men selv om alliansen får flertall er det ikke sikkert de vil regjere sammen. Partienes politikk står på mange områder langt fra hverandre. Etter en dom for skatteunndragelser, er det uansett sikkert at eks-statsminister Berlusconi ikke får bli statsminister igjen. Det setter loven en stopper for.

– Berlusconi og Lega står nå sammen for å få flest mandater i parlamentet, vi vet ikke hva som skjer etterpå. Men vi kjenner Berlusconi, han er en luring. 5. mars kan det hende at han sier han likevel støtter Renzi, sier Wolff.

Storkoalisjon

Matteo Renzi er den tidligere statsministeren som trakk seg i desember 2016 etter at han tapte en folkeavstemning om endringer i grunnloven. Nå prøver han å komme tilbake som venstrepartiet PDs statsministerkandidat.

PD er ventet å bli nest størst, men med en oppslutning rundt 22–24 prosent er det avhengig av samarbeid for å få flertall. Et alternativ det blir spekulert i, er en såkalt storkoalisjon – et samarbeid mellom PD og Berlusconis Forza Italia. Høyre-venstre samarbeid er særlig utprøvd i Tyskland der Merkel ligger an til å lede sin tredje storkoalisjon, om altså medlemmene i det sosialdemokratiske SPD sier ja.

Populistene i Fem stjerner-bevegelsen ligger an til å bli Italias største parti med en oppslutning på rundt 27–29 prosent om meningsmålingene slår til. Bevegelsen stemmer sammen med høyreradikale partier som franske Front National i EU-parlamentet.

De er for en raus velferdsstat og ønsker borgerlønn, de er skeptiske til innvandring og vil ha en sterk stat.

Selv om målingene er samstemte, er resultatet svært usikkert fordi så mange velgere oppgir at de fortsatt ikke har bestemt hva de vil stemme.