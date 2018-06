Italia ba redningsskip holde seg unna - Over 100 flyktninger og migranter omkom

Verden

Den spanske hjelpeorganisasjonen, som opererer et redningsfartøy i Middelhavet, fanget fredag morgen opp en radiomelding om at en gummibåt med over 100 flyktninger og migranter om bord var i ferd med å synke.

Gummibåten hadde lagt ut fra Garaboulli i Libya før daggry fredag, men få timer senere var det en eksplosjon om bord og motoren begynte å brenne. Båten begynte deretter å synke. Lokale fiskere så det hele og sendte nødmelding.

– Under kontroll

Proactiva Open Arms kontaktet den italienske redningssentralen for å tilby hjelp, men fikk til svar at Libyas kystvakt hadde situasjonen under kontroll og at det ikke var behov for assistanse. Kort tid etter ble det kjent at over 100 mennesker var savnet etter et forlis i det samme området.

– Vi mistenker at det er de samme menneskene, sier lederen for den spanske organisasjonen, Guillermo Canardo.

Etterlot

Den libyske kystvakten plukket opp 16 overlevende menn og tre omkomne spedbarn, men etterlot ifølge en talsmann de øvrige som følge av «mangel på ressurser». De overlevende ble satt i land i al-Hmidiya øst for Libyas hovedstad Tripoli og forteller at gummibåten var overfylt da den la ut.

– Da jeg så hvor mange som var i båten, nektet jeg først å gå om bord. Vi ble på forhånd fortalt at det skulle være 20 i båten, forteller krigsflyktningen Amri Swileh fra Jemen.

26-åringen forteller at menneskesmuglerne truet ham til å gå om bord og viser fram blåmerker på armen.

Krass kritikk

Riccardo Gatti, som er kaptein på et annet redningsfartøy som driftes av Proactiva Open Arms i Middelhavet, mener Libyas kystvakt mangler helt grunnleggende utstyr for å drive livredning til sjøs, blant annet redningsvester.

Libyas kystvakt svarer heller ikke på radioanrop når Proactiva Open Arms varslet om båter i havsnød, og de har opptrådt aggressivt og krevd at hjelpeorganisasjonens fartøy forlater området midt under redningsoperasjoner, sier han.

Truet med våpen

Ved ett tilfelle skjøt den libyske kystvaken i lufta og satte ut lettbåter for å ta med seg flyktninger og migranter som var i ferd med å bli reddet, og ved et annet tilfelle bordet de ett av Proactiva Open Arms' fartøy og truet mannskapet med våpen, forteller Gatti.

– Libyas kystvakt er i flere måneder framstilt som offisielle, lovlige og godt trente, men det er disse folkene som har skutt mot oss og som har bortført oss. Alt dette er teater, sier han.

(NTB-AP-AFP)