Ingen passasjerfly skal lenger bruke Atatürk-flyplassen, og området ventes framover å bli brukt som park og utstillingsområde. Noen fraktfly skal imidlertid fortsatt bruke rullebanen.

Den nye flyplassen ved svartehavskysten er et prestisjeprosjekt for president Recep Tayyip Erdogan, som vil at den skal bli verdens største flyplass.

Den åpnet offisielt i oktober etter en lang rekke forsinkelser, men det har bare vært et begrenset antall flygninger der hittil. Både streiker og andre forhold har ført til forsinkelser.

Lørdag overførte Turkish Airlines alle sine flygninger til den nye flyplassen, som til å begynne med vil ha tre rullebaner og en kapasitet på 90 millioner passasjerer i året. Når den er fullt utbygd, vil den ha seks rullebaner og en kapasitet på 200 millioner passasjerer.