Etter at 97 prosent av stemmene er talt, ligger både Likud og Blått og hvitt an til å få 35 seter hver i Knesset. Men landets tre store TV-stasjoner bekrefter at Netanyahu har trukket det lengste strået, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Netanyahu er ventet å kunne forme en koalisjonsregjering med hjelp fra nasjonalistiske og ultraortodokse allierte som samlet gir ham mellom 65 og 67 av 120 seter i det israelske parlamentet Knesset.

De siste valgresultatene er ventet innen fredag.

Historisk

Med onsdagens seier sikrer Netanyahu seg sin femte statsministerperiode. I sommer blir han i så fall den lengstsittende statsministeren i Israels historie.

De siste årene har statsministeren kjempet for sitt politiske liv og han står for øyeblikket overfor tre mulige tiltaler i korrupsjonssaker, som han selv har avfeiet som en «heksejakt».

– Jeg vil takke våre velgere for en utrolig bragd. Jeg er veldig rørt over at Israel har vist meg tillit for femte gang, sier Netanyahu.

Allerede i natt begynte han samtaler med alliansepartier, og ifølge Netanyahu selv har nær samtlige kunngjort at de vil anbefale ham som statsminister.

Skuffet palestinsk diplomat

Den palestinske diplomaten og forhandleren Saeb Erekat mener israelske velgere har valgt å opprettholde «status quo».

– Det at kun 18 av 120 folkevalgte i parlamentet støtter en tostatsløsning basert på 1967-grensen, er et resultat av straffefriheten Israel har dratt nytte av, sier han, og tilføyer at israelske velgere har valgt «status quo».

– De har sagt nei til fred og ja til okkupasjon, sier Erekat.

Opposisjonsalliansen som består av sentrums-, venstre- og arabiske partier får til sammen rundt 55 seter i Knesset.

To tiår

Netanyahu har vært en dominerende kraft i israelsk politikk de siste tiårene. Han har den siste tiden lent seg på samarbeidet med USAs president Donald Trump, men 69-åringen har også utviklet nye vennskap i Kina, India og Brasil.

To uker før valget i Israel besøkte Netanyahu USAs president, og han satt ved Trumps side da presidenten signerte en erklæring der han anerkjente Golanhøydene som en del av Israel.

Det vakte også oppsikt da Netanyahu nylig proklamerte at Israel «er ikke en stat for alle, men bare for jøder», ettersom hver femte israeler er av palestinsk opphav.

– Jeg vil gjøre det klart at dette vil bli en høyreregjering, men at jeg vil være en statsminister for alle Israels innbyggere, for både høyresiden og venstresiden og for jøder og ikke-jøder, sier Netanyahu etter at det ble klart at det går mot valgseier.

Korrupsjonsskandaler

Tilbakevendende korrupsjonsskandaler har også bidratt til å skape velgertretthet blant israelere. Israelsk politi har i tre år etterforsket Netanyahu og kona for korrupsjon i millionklassen og har anbefalt landets riksadvokat om å ta ut tiltale i tre separate saker.

Opposisjonsalliansens leder Benny Gantz, en tidligere forsvarssjef som har hatt med seg to andre forsvarstopper i valgkampen, har lyktes med å utfordre Netanyahu på sikkerhetsspørsmål.

Han har i tillegg belyst korrupsjonsanklagene mot den sittende statsministeren, noe som har bidratt til et meget jevnt valg.

