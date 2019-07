Israelsk minister støtter terapi for å «omvende» homofile

I et TV-intervju sa Rafi Peretz, som tidligere var rabbi i det israelske forsvaret, at han tror folk med homofile tendenser kan omvendes.

– Jeg har en dyp kunnskap om det, og jeg har utført slik terapi, sa Peretz, ifølge avisen Haaretz.

Peretz er leder for det høyrenasjonalistiske partiet Jødisk hjem og ble utnevnt til utdanningsminister i Benjamin Netanyahus regjering i juni.

Netanyahu selv tar avstand fra utsagnet og sier at uttalelsen er uakseptabel og ikke representerer holdningen i hans regjering.

Justisminister Amir Ohana, som er åpent homofil, sier at seksuell orientering ikke behøver terapi eller omvending.

– Det er forutinntatte holdninger og uvitenhet som behøver terapi eller omvending, sier Ohana.

I intervjuet sa Peretz også ifølge Haaretz at han ønsker å utvide israelsk suverenitet til hele Vestbredden. Han vil sikre palestinernes rettigheter, men ikke gi dem stemmerett.

Israel har de siste årene fått rykte på seg for å være et svært homovennlig land. Kritikere anklager på sin side myndighetene for såkalt «rosavasking», eller å bruke toleransen for en liberal lhbtq-kultur i kampanjer for avlede oppmerksomhet fra stadige krenkelser av palestinernes rettigheter.