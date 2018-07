Verden

Av Tormod Ytrehus

– Vi ber om at Utenriksdepartementet krever av Israel at de øyeblikkelig stopper det som er en ren kapring i internasjonalt farvann av et fredelig skip under norsk flagg, skrev organisasjonen i en pressemelding rundt klokka 14.00 søndag.

I meldingen til Utenriksdepartementet skriver organisasjonen at skipet var i internasjonalt farvann, 53 nautiske mil fra Gaza, da israelsk marine kom med «trusler» og hevdet at det skipet bryter internasjonal lov.

– Vi fikk melding om at de hadde fått en siste advarsel. De stoppet ikke som følge av den, ettersom Israel ikke har noen rett til å stoppe dem, sier leder Torstein Dahle i Ship to Gaza Norway til NTB.

– Det ble observert fire krigsskip som nærmet seg, og kommunikasjonen ble brutt. Det er typisk noe Israel gjør når de kaprer skip, så det er all grunn til å tro at de nå har tatt kontroll over Kårstein. All erfaring tilsier at det er det som har skjedd. Noen endelig bekreftelse får vi nok ikke før om en dag eller mer, sier Dahle.

Sara Bell: – Dette er kidnapping

– Jeg mener at militær bording, kapring og arrestasjon av mannskap er kidnapping, ikke en lovlig arrestasjon. Det er et brudd på folkeretten og havretten. Det er ingenting ombord på skipet som kan anses som en trussel mot den israelske staten. De har ikke på noe tidspunkt oppholdt seg i israelsk farvann, sier Sara Bell, leder for Fagforbundet Bergen, til FriFagbevegelse.no.

Fagbevegelsen i Bergen har bidratt spesielt til denne ekspedisjonen. Fagforeninger har bevilget penger og aktivister har bidratt med arbeidskraft for å få båten i stand.

– Det er en fredelig aksjon med et enkelt budskap: Menneskerettighetene skal gjelde for alle. Når en FN-stat systematisk driver med grove brudd, må det internasjonale samfunnet reagere kraftig, sier Bell.

– Forventer at Norge fordømmer Israels handlinger

– Jeg forventer at norske myndigheter fordømmer israelernes handlinger mot sivilbefolkningen i Gaza, krever at blokaden heves og at aktivistene løslates sammen med skipene, sier Sara Bell.

Samboeren og bystyrepolitikeren for SV i Bergen, Mikkel Grüner, var ombord på båten under den siste etappen. Under tidligere aksjoner har aktivistene blitt utsatt for tøff behandling av militæret og fengselsmyndigheter.

– Men jeg tror dette går bra. Det er erfarne folk som er trent i ikke-voldelige motstand. Flere av nordmennene er godt oppe i årene, og jeg håper og forventer at israelerne behandler dem skikkelig og slipper dem fri omgående.

Hun påpeker at dette uansett er relativt trivielt i forhold til hva Gazas sivilbefolkning opplever.

SV: – Uakseptabelt

SV protesterer mot bordingen og krever at den norske regjeringen må komme med en kraftig reaksjon.

– Det er helt uakseptabelt at fredelige aktivister som protesterer mot en brutal og ulovlig blokade blir arrestert. Nå forventer jeg at den norske regjeringen sier tydelig fra til Israel, sier SV-leder Audun Lysbakken i en e-post til FriFagbevegelse.no.

– Aktivistene har en klar og legitim rett til å protestere mot en ulovlig blokade. SV gir full støtte til aktivistene og det palestinske folk som lider under israelsk okkupasjon, sier han.

– Mikkel Grüner har reist med vår fulle støtte, det er viktig og riktig å rette verdens oppmerksomhet mot uretten folket på Gaza utsettes for. Nå vil vi følge svært nøye med, og krever at Israel umiddelbart setter vår folkevalgte representant fri, sier SV-lederen.

Krever at utenriksministeren stanser salg

Ein israelsk domstol bestemte i begynnelsen av juli at den norske båten Kårstein og svenske Freedom skal selges. Pengene skal gå bli gitt til israelske terrorofre som kompensasjon. Båtene skal være verdt mellom 700.000 og 1.500.000 norske kroner.

I retten ble det argumentert med at båtene sannsynligvis havner i Hamas sine hender og kommer til å bli brukt til å angripe israelske marinefartøy.

– Utenriksministeren må komme på banen. Det er en absurd kjennelse. Skipene skal gå til en organisasjon for fiskerne i Gaza, sier Fagforbundets Sara Bell, som viser til at situasjonen for fiskerne i Gaza.

– Israelerne har utvidet fiskernes område til tre sjømil. Da er de nektet 85 prosent av det osloavtalen la opp til. Vannet er så grunt at det ikke fins fisk innenfor tre sjømil. Vannet er også forurenset fordi Israel bombet kloakkrenseanlegget i 2014, i tillegg til at de mangler strøm for å operere det, sier Bell.

Medisinsk utstyr og aktivister

Båten MS Kårstein, som også går under ekspedisjonsnavnet Al Awda (arabisk for Tilbakevendingen) var på vei til Gaza med medisinsk utstyr og aktivister fra en rekke land. Fagbevegelsen har vært tett involvert i å få ekspedisjonen i stand.

Båten seilte fra Bergen 30. april og har siden vært innom norske og europeiske havner for å sette søkelys på blokaden av Gaza og skjebnen til de 2 millioner innbyggerne.

– Aktivistene krever at den ulovlige blokaden av Gaza heves, og de uttrykker sin solidaritet med Gazas befolkning, blant annet Gazas fiskere som terroriseres av israelsk marine, som daglig skyter på dem, skriver Ship to Gaza Norway i pressemeldingen.

Nordmennene blant mannskapet er Herman Reksten (kaptein), Mikkel Grüner (matros), Jan Petter Hammervold (kokk), Arne Birger Heli (maskinist) og Jørgen Pedersen (kokk). Gerd von der Lippe, nestleder i Ship to Gaza Norway, er også med på den siste strekningen.

– Sammen med det norske mannskapet seiler representanter fra hele verden i solidaritet med de to millioner menneskene som lever under den umenneskelige blokaden av Gaza, skriver Ship to Gaza Norway.

Saken ble først publisert på Fri Fagbevegelse sine nettsider